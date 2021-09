PSOE-A pide a Junta políticas "más ambiciosas" para la protección de los mayores y que deje de darles "la espalda"

El PSOE-A ha exigido este jueves al Gobierno andaluz políticas "más ambiciosas" para la protección de las personas mayores y que deje de darles "la espalda".

En declaraciones a los periodistas con motivo de una reunión con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Mayores (FOAM), Martín Durán, la secretaria general del Grupo Socialista en el Parlamento, Soledad Pérez, ha demandado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que deje de "dar la espalda" a los mayores andaluces y de convertir la administración autonómica en "una carrera de obstáculos" para estas personas, porque "no pueden ni ir a su médico de cabecera" de manera presencial.

La ha exigido políticas "más ambiciosas" a favor de este colectivo, y ha defendido el "proceso de escucha activa con la ciudadanía y de reuniones con colectivos" en que está inmerso el PSOE-A para atender sus reivindicaciones. Ha recordado que la tercera edad es el sector de la población "que más ha sufrido la pandemia" de coronavirus y ha insistido en que Moreno tiene también que "escuchar y atender a la FOAM, que representa a más de 400.000 personas mayores en Andalucía y a cientos de asociaciones".

Pérez ha explicado que el Grupo Socialista sigue "llevando la iniciativa" en materia de mayores y ha defendido en comisión parlamentaria una proposición no de ley (PNL) "para pedir que aprendamos de la pandemia" y se mejore la atención a ancianos y ancianas en la comunidad, con avances como el servicio de teleasistencia y su ampliación y modernización como "servicio universal y gratuito para todas las personas mayores andaluzas".

Tras indicar que unas 250.000 personas se benefician en la actualidad de este recurso, el PSOE reclama en esta iniciativa que la Junta apueste por una "teleasistencia avanzada, por detectores de humo y de gas que dan tranquilidad a las personas mayores".

La representante socialista ha asegurado que éstas son iniciativas "que vienen de la mano de los colectivos y acercan la política a la calle", por lo que ha mostrado "sorpresa" porque "las tres derechas hayan votado que no". Ante esta situación, ha reiterado que "no basta con decirlo, hay que ser ambiciosos en la protección de nuestros mayores y Moreno Bonilla no puede darles la espalda".

TERCERA VACUNA

Sobre la autorización del Ministerio de Sanidad de la tercera vacuna del Covid a colectivos vulnerables, Soledad Pérez ha subrayado que el presidente de la Junta debe ponerse a "estudiar y ver qué hace" en Andalucía, subrayando que esa tercera dosis "se debe implantar de manera inmediata en todas las residencias". Le ha pedido que tome medidas ya y comience a culminar la inmunización en centros residenciales de la tercera edad cuanto antes.

La secretaria general del Grupo Socialista ha incidido en que las competencias en materia de residencias las tienen las autonomías, por lo que ha pedido que Juanma Moreno que "no mire para otro lado, porque él y su consejero de Salud, Jesús Aguirre, son los competentes". "Otros lo han hecho peor, como la Comunidad de Madrid, pero Moreno no se puede conformar con ser el segundo peor; no puede conformarse con la medalla de plata", ha afirmado.

Ha añadido que desde el Grupo Socialista se pidió una comisión de trabajo en Parlamento andaluz sobre residencias de mayores y otra sobre soledad de los mayores "y las tres derechas votaron que no y lo han impedido". "No vamos a parar y vamos a seguir planteando iniciativas porque alguien tiene que dar la cara" ante los mayores, ha dicho Pérez.