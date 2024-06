El PSC "trabaja" para investir a Illa el 25 de junio y exige a Junts que "no engañe"

La diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero ha explicado este miércoles que su partido "trabaja" para elegir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat en el debate de investidura previsto para el 25 de junio y ha exigido que "no engañe a la gente" especulando con investir a Carles Puigdemont.

En declaraciones al canal 324, Romero ha evitado descartar de entrada que Illa se someta ya a un debate de investidura este mes, aunque tampoco lo ha dado por hecho y lo ha condicionado a que en las próximas dos semanas el PSC pueda atar los apoyos de ERC y Comuns Sumar, imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta.

"Estamos trabajando para conseguir esta mayoría progresista. No la tenemos, pero quedan muchos días", ha afirmado Romero, que ha hecho hincapié en que esta es "la única mayoría que se puede dar en el Parlament" para investir a un presidente catalán.

En cambio, ha remarcado que a Junts no le salen las cuentas de ninguna manera para investir a Puigdemont, porque sumando a ERC y la CUP solo llegaría a 59 diputados, a nueve de la mayoría absoluta.

"Que no engañen a la gente", ha insistido Romero, mano derecha de Illa en el Parlament, que ha dejado claro que los 42 diputados del PSC no se abstendrán en ningún caso para facilitar una investidura de Puigdemont: "No sé en qué cabeza puede entrar esto", ha dicho.

Los socialistas, pues, trabajarán "incansablemente" para convencer a ERC de que se sume a la "mayoría progresista" que busca Illa y, por contra, descartan que el PP pueda jugar un papel.

Si el PSC no puede cerrar un acuerdo de investidura antes del 25 de junio, Romero ha dado a entender que Illa no se someterá a este primer debate de investidura, que podría ser sustituido por un "acto equivalente" del presidente del Parlament, Josep Rull, para activar la cuenta atrás de dos meses para investir a un president o, si eso no es posible, convocar nuevas elecciones automáticamente.

"Respetamos mucho los tiempos que necesite ERC", ha recalcado Romero, que ha puesto de relieve que la militancia de ERC Barcelona decidirá mañana jueves si avala entrar en el gobierno municipal que lidera el socialista Jaume Collboni.

Una coalición PSC-ERC en la capital catalana sería, ha dicho, un hecho "simbólico" que normalizaría el entendimiento entre ambos partidos, que en realidad ya forman alianzas "en muchos ayuntamientos y diputaciones".

¿Referéndum? Podemos hablar, pero no estamos de acuerdo

En cuanto a las condiciones que puede plantear ERC para apoyar una investidura de Illa, ha asegurado: "Si hay voluntad, nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas".

Ve posible el acuerdo, por ejemplo, en cuestiones como la defensa del catalán o de los servicios públicos, así como la financiación.

En cambio, ha subrayado que los socialistas no están "por el referéndum" que defiende el independentismo, porque es un "elemento divisivo" de la sociedad catalana: "Si lo ponen en la lista, podemos hablar, se puede hablar de todo, pero no estamos de acuerdo".