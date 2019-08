El programa Erasmus publica la lista de países más populares y el puesto de España causa 'cachondeo' en redes

Este sábado la cuenta oficial del programa Erasmus Plus (E+) ha publicado la lista de los países más populares en el año 2017. Esto quiere decir, los países europeos a los que más alumnos universitarios de intercambio acudieron en aquel año. Las cifras pueden parecer sorprendentes, pero el diagnóstico que han hecho las redes es claro.

Si bien nuestras universidades no sueles posicionar demasiado alto en los rankings anuales, dominados por las universidades anglosajonas, los usuarios de la red Twitter se han llevado una sorpresa este sábado. El caso es que España, con 48.595 fue el destino preferido entre los estudiantes europeos para realizar su programa de intercambio.

Where did Erasmus+ #highered students go in 2017?



����48 595

����34 497

����31 727

����28 722

����26 294

����16 908

����14 306

����14 145

����10 712

����10 534

����10 521

����8698

����8017

����7934

����6765

����5731

����4688

����3541

����3541

����3161

����2684

����2431

����2149

����2097



