El presidente de Melilla celebra “la gran miopía” de Vox: “Adiós, con su pan se lo coman”

El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha mostrado este viernes su alegría por la gran miopía de Vox de haber soltado amarras con el PP porque considera que los populares ahora están en disposición de obtener mayoría absoluta por sí solos.

Adiós, señores de Vox, con su pan se lo coman, ha afirmado Imbroda sin disimular que estaba encantado con la decisión del partido de Abascal de salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP por lo que consideran una "agresión" al "obligar" a las comunidades a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados.

Imbroda ha dejado claro que no se puede consentir que se deje tirados a los pies de los caballos a Canarias, que es España y que ahora necesita solidaridad por la presión asistencial que sufre con los menores extranjeros no acompañados, que también se encuentran en malas condiciones al no haber espacio para acogerlos.

Desde aquí no lo podemos consentir, entre otras cosas, porque sabemos cuál es el drama humano en que se convirtió y que también tuvimos nosotros, ha dejado claro el presidente melillense aludiendo a la situación que había en 2018, cuando los centros de protección de la Ciudad Autónoma acogían a cerca de 2.100 menores migrantes pese a tener una capacidad de 250.

Imbroda ha dicho no entender la postura de Vox porque aquí ya no está la cualidad ni de cristiano, ni de musulmán, ni de judío, ni de gente buena, gente mala o gente regular. Aquí está la cualidad de que en Canarias está reventando y están los menores mal porque no tienen suficiente capacidad. Están los canarios demandando solidaridad, caridad y un principio constitucional, la cohesión.

De hecho, el presidente melillense considera un gesto de solidaridad ridículo con Canarias que se vayan a reubicar solo 400 menores de los 6.000 que tiene acogidos en estos momentos, por lo que se ha preguntado con qué catadura humana, moral, política es capaz Vox de oponerse a eso. EFE

pst/vg/oli