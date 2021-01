La presidenta de la Cámara de Representantes pide la imputación inmediata del "peligroso y trastornado" Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha pedido la imputación inmediata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitar a la insurrección con el asalto del pasado miércoles de sus partidarios al Capitolio, y ha descrito al mandatario como un "trastornado".

"Por desgracia, la persona que se encuentra al frente del Ejecutivo es un presidente trastornado, peligroso y fuera de control", ha hecho saber Pelosi durante el avance de una entrevista que la cadena CBS emitirá el domingo, un día antes, como muy pronto, de la presentación de la solicitud para un nuevo juicio político contra el mandatario por alentar la incursión en el Congreso.

Pelosi reconoció que a Trump le quedan pocos días de un mandato que expira el 20 de enero, "así que falta poco para que estemos protegidos de él (Trump) pero ha hecho algo tan grave que deberían imputarle", ha añadido.

La líder demócrata solicitó este viernes al presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Mark Milley, que "restrinja" el acceso del presidente saliente a los "códigos de lanzamiento" de armas nucleares.

"Hablé esta mañana con el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos para abordar cómo evitar que un presidente inestable lleve a cabo acciones militares hostiles", ha matizado.

En una carta en la que ha informado al Congreso al respecto, Pelosi ha aseverado que la situación "no podría ser más peligrosa" y que es necesario "hacer todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense del "asalto al país y la democracia".

Previamente, y durante la redacción de la propuesta de 'impeachment', Pelosi había exigido al presidente que presentara su dimisión, algo que Trump no está dispuesto a hacer. Es más, de acuerdo con 'The New York Times', Trump se arrepintió del vídeo publicado este jueves en el que abogaba por una transición pacífica entre administraciones.