Presentado en Madrid el Plan de Convivencia Vasco que busca "deslegitimar" a ETA con la participación de las víctimas

La consejera Artolazabal rechaza los actos de bienvenida a terroristas y critica a Casado por cuestionar el traspaso de Prisiones

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha presentado este miércoles en Madrid el Plan de Convivencia Udaberri 2024 destacando que busca "deslegitimar" el terrorismo de ETA, de ahí que pida a su entorno político "autocrítica" y "reconocer el daño causado". "Fue injusto y nunca más", ha dicho tras rechazar "blanquear" el terrorismo etarra.

El plan ha contado con la participación de colectivos de víctimas de ETA, que este miércoles han dado su apoyo público a la iniciativa que contempla 70 acciones en materia de derechos humanos, diversidad y convivencia. "Es un buen plan aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo", ha expuesto Miguel Ángel Folguera, consejero de la mayoritaria Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

QUE PIDAN PERDÓN Y COLABOREN CON LA JUSTICIA

El representante de la asociación ha deseado el éxito del plan --que incluye cuadernos de víctimas y charlas en centros educativos-- y se ha referido al traspaso al Gobierno Vasco de la competencia de Prisiones, en vigor desde este 1 de octubre, para solicitar que no haya beneficios sin que los terroristas "pidan perdón y colaboren con la Justicia", así como que desaparezcan los 'ongi etorris' o actos de bienvenida en espacios públicos.

La AVT pidió en la mesa de trabajo, previa a la aprobación del documento final, que se eliminaran referencias a cuestiones como la "excepcionalidad" de la legislación aplicada a los condenados por pertenencia a ETA.

La consejera Artolazabal no ha rehusado estas cuestiones en su empeño de "no blanquear" el pasado terrorista de ETA. "La violencia no tiene justificación", ha asegurado tras reconocer que la "convivencia es todavía frágil" en el País Vasco a pesar de que se cumplen diez años del anuncio del fin de la violencia etarra, el 20 de octubre de 2011.

En este sentido, ha prometido mantener informadas a las asociaciones de víctimas de cualquier decisión sobre política penitenciaria que afecte al colectivo de etarras, que representa el 5% del total de presos en el País Vasco. Sobre los 'ongi etorris' ha dicho que son "incompatibles con la democracia" y, tras recordar que es un juez quien puede prohibirlos, ha pedido que "no se produzcan más" porque "no aportan nada a la convivencia".

VIOLENCIA TAMBIÉN DE EXTREMA DERECHA

"El nuevo tiempo abierto tras el anuncio del fin de su actividad y su disolución exige inexcusablemente, además de asumir responsabilidades y reconocer el daño causado, una autocrítica por parte de ETA y de su universo político", ha expresado.

En su discurso repleto de mensajes para dar paso a una "primavera vasca" --udaberri en euskera-- también ha hecho una "afirmación no menos rotunda", que "Euskadi ha padecido también el terrorismo de extrema derecha y en ocasiones la utilización ilegítima de la violencia por parte de personas vinculadas a los aparatos del Estado".

Sobre este punto, Artolazabal ha asegurado que el plan "condena todas las vulneraciones de derechos sin justificaciones, sin equiparaciones, sin exclusiones". Como viene haciendo en sus intervenciones públicas, la consejera ha prometido "continuidad" en materia penitenciaria, donde quiere impulsar la Justicia Restaurativa y el cumplimiento de condenas en régimen abierto, aunque sin mencionar expresamente en esto al colectivo de presos de ETA.

El acto, que ha contado con la participación de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz --entre el público estaban el juez José Ricardo de Prada y el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago--, ha concluido con Artolazabal criticando al líder del PP, Pablo Casado, por prometer la retirada de la competencia de Prisiones cedida al País Vasco, algo que ve "inviable" y que en su opinión "roza la ilegalidad" por prevaricación.