Preparan una manifestación el 9 de mayo para reclamar la alta velocidad para Huelva

La plataforma'¿Y Huelva cuándo?' ha iniciado los preparativos para convocar una manifestación el próximo 9 de mayo en "respuesta" a la propuesta del Ministerio de Transportes sobre trenes lanzaderas para conectar con Sevilla en 50 minutos, toda vez que con este acto se quiere trasladar que Huelva "quiere también tener línea de alta velocidad y que llegue como lo está haciendo llegar a todos los territorios españoles".

Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz de la Plataforma para la llegada de la Línea Alta Velocidad a Huelva, Salvador Romero, --entidad integrada dentro de la plataforma-- que ha explicado que los argumentos esgrimidos por el ministro Óscar Puente "no son argumentos que desde Huelva se entiendan" y por eso la sociedad civil de Huelva, a través de la plataforma 'Y Huelva ¿Cuándo?' "va dar una respuesta" porque esa propuesta "no es ni mucho menos la que esperábamos".

No obstante, Romero ha señalado que se está comenzado a trabajar en esa cita, pero "de momento solo se ha empezado a trabajar sobre el cómo y el cuándo", y "la opción que se estaba barajando es hacer una concentración masiva y hacer un llamamiento a toda la sociedad onubense para dejar claro a la administración de que Huelva no puede ser considerada como una provincia de tercera y lo que no se le ofrece a los demás, pues que se nos venga a ofrecer a nosotros".

En este sentido, Romero ha lamentado que el ministro "no esté ofreciendo la alta velocidad a Huelva cuando sí lo ha hecho en Murcia, Almería, Granada, Extremadura, País Vasco o Galicia", por lo que ha aseverado que Huelva "merece todo el respeto igual que el resto de provincias españolas para que llegue el AVE".

Por ello, Salvador Romero ha manifestado que el Gobierno está "echando balones fuera" porque la opción de conectar Huelva con Sevilla en 50 minutos, supone que los trenes "tendrían una velocidad en torno a los cien kilómetros por hora", cuando el AVE a Galicia "va a ir una velocidad de 300-380 kilómetros hora" es decir "nada que ver".

Asimismo, Romero ha rechazo del argumento dado por el ministro sobre el coste de la infraestructura, ya que la inversión de la alta velocidad para Huelva "está muy por debajo del coste, por ejemplo, de Almería, que estaba en torno a los 3.500 millones de euros, o el de Extremadura, que ha supuesto los 3.800 millones de euros".

"No se puede comparar el coste que tendría en Huelva con otros territorios. No nos convencen ninguno de los dos motivos dado, el coste y los horarios, por ello, desde Madrid no pueden considerarnos provincias de segunda y encima nosotros creérnoslo. Entonces habrá que plantarse", ha enfatizado.

La convocatoria, ha explicado Romero, se realiza desde la plataforma 'Y Huelva ¿Cuándo?', que aglutina a diferentes entidades de diferentes ámbitos, desde el empresarial, al social, pasando por sindicatos. Por ello, la entidad entiende que el llamamiento "tiene que ser de la sociedad civil de Huelva" y que los políticos "estén en un segundo plano", aunque "buscarán también su apoyo y respaldo".