Preocupación entre los líderes regionales del PP por la pugna entre Génova y Díaz Ayuso

La situación que atraviesa el Partido Popular ahora mismo se podría calificar de hartazgo y malestar. Y todas las miradas culpables apuntan a Madrid. Es un tema harto incómodo y casi todos los preguntados lo reconocen: la pugna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso perjudica las expectativas del PP. Una situación que “debe parar”, ya que no pueden “seguir así”, según aseguran fuentes del partido a la Cadena COPE.

Las presiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid para presidir el partido en esta región y adelantar la fecha del congreso autonómico han provocado que Génova quiera marcarle el terreno y las líneas que no debe traspasar. Sobre todo, porque la dirección nacional ya aprobó un calendario que fue consensuado con todas las regiones ––el de Madrid, como pronto, en marzo de 2021–– y ahora no entienden que desde Sol se quiera celebrar antes de lo establecido. Un pulso que vuelve a coger fuerza después de un pequeño respiro durante la convención nacional que celebró el partido hace tan solo un mes. Una disputa que no gusta en la cúpula del PP.

Porque Génova “no acepta presiones”, como señalan fuentes de la dirección del partido, que han expresado su malestar por los últimos pasos de Díaz Ayuso. Dejan claro que la baronesa madrileña ha traspasado ciertas líneas inviolables al apostar por el enfrentamiento. En la sala de máquinas del PP es un tema que genera ya cierto cansancio, que tratan de esquivar siempre que se les cuestiona en público sobre ello.

Otro de los asuntos que ha provocado malestar en las filas del partido y la presidenta es el ya conocido bloqueo en WhatsApp tanto al secretario general, Teodoro García-Egea, como a otros miembros del partido. De nuevo, lo que consideran un pulso a la dirección nacional y un menoscabo de las normas del partido.

El eco de todas esas tensiones se ha extendido por el aparato del partido en el resto de España, que no es ajeno a todo lo que ocurre en Madrid. Los barones regionales han querido mostrar en todo momento un perfil bajo en público, no quieren añadir más leña al fuego. Pero reconocen en privado que tanto ruido mediático no es nada bueno para el PP, ya que lastra la imagen del partido y les perjudica también en las encuestas electorales.

Hay “preocupación”, por lo tanto, en el resto de las regiones, sobre todo en las que gobierna el PP, como puede ser Castilla y León, Andalucía o Galicia, aunque reconozcan sus entornos que es “normal que Díaz Ayuso quiera presentarse”. Aun así, no entienden tanto jaleo ni semejante pulso regional, cuando ni siquiera se ha fijado el congreso en Madrid y quedan unos cuantos procesos autonómicos que van por delante. Las dos primeras comunidades miran especialmente de reojo este duelo, ante el runrún continuo de fondo de celebración de elecciones anticipadas.

El conflicto interno del PP está lejos de solucionarse, las dos partes siguen enconadas. Génova, por un lado, al verse ninguneado siendo el aparato del partido bajo el liderazgo de Pablo Casado, y Sol por otro, reclamando más cuota por parte de Díaz Ayuso. El pulso de poder político cada vez es más fuerte. Una situación que, como reconocen dentro del partido, “no ayuda para nada”.