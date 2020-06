¿Podría investigarse a Marlaska por la destitución de Pérez de los Cobos?

Casi nadie duda en el mundo de la Justicia. La mayoría considera reprochable política y moralmente la actitud de Fernando Grande-Marlaska. Se ha olvidado de que es juez y confunde y mezcla los papeles con la política, dicen a COPE varias fuentes jurídicas. Señalan que la nota filtrada este martes - en la que Interior admite que el cese de Pérez de los Cobos fue por no informar de la investigación sobre el 8-M - está estudiada al milímetro y está en el límite. Pero los hechos que describe deberían ser examinados por un juez. Según ellos, “hay materia suficiente para investigar si hubo o no presiones y coacciones, y que la juez podría hacerlo y abrir una pieza separada, como se ha hecho con muchos casos”.

Consideran que la nota de Interior “ignora los principios básicos del Estado de Derecho, como tampoco respeta la separación de poderes”. Ven en este episodio “una injerencia en la labor e independencia de los jueces”. Recuerdan cuando Marlaska instruía el caso Faisán y, el ahora ministro del Interior con el PSOE - antes vocal del CGPJ a propuesta del PP - ordenaba a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que no diesen información a sus superiores.

Otras fuentes consultadas señalan que la nota tiene fuerza aparente, pues no pide detalles de la investigación y no entra en el fondo. Penalmente, además, podría tener un recorrido difícil porque hay que demostrar algo más. Otra cosa es que hayan exigido algo más, datos sobre la investigación o información sobre un procedimiento judicial, y eso no conste en la nota, que es lo que piensan muchos. Pero hay que demostrarlo. “Marlaska sabe que no puede hacerlo”, recuerdan.

A las distintas fuentes consultadas les llama la atención que el Ministro del Interior y el Secretario de Estado sean jueces y que parezca que se hayan olvidado de lo que es la Justicia. No hace tanto tiempo que dejaron la judicatura, señalan.