Podemos volverá a incluir en su programa un referéndum sobre Cataluña

Podemos volverá a incluir en su programa electoral la propuesta de realizar un referéndum en Cataluña que ofrezca tantas opciones como sean posibles y que no se limite al marco de independencia, según ha avanzado este viernes el secretario general, Pablo Iglesias. En una entrevista en la Cadena Ser, el candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno ha defendido la necesidad de resolver el conflicto a través de una "solución democrática" que, en su opinión, "tiene que ser un referéndum". "Cuando se le pone (el nombre de) independencia al referéndum se está tratando de condicionar la dirección", ha expuesto Iglesias. En el referéndum que propone Podemos "las opciones no tienen por qué ser necesariamente dos" y en todo caso la formación defenderá la permanencia de Cataluña en España "en unas condiciones diferentes".

En referencia a la prohibición de la Junta Electoral provincial de Barcelona de prohibir a los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Ràdio) utilizar las expresiones "presos políticos" y "exilio" durante la campaña electoral, Iglesias ha dicho que él tiene que decir que sí hay "presos políticos". "¿Eso quiere decir que están en la cárcel por pensar? No, ni siquiera en las dictaduras se iba a la cárcel por pensar. Mi padre estuvo en la cárcel por repartir propaganda, que era ilegal en el franquismo", ha añadido.

Por otro lado, Pablo Iglesias ha acusado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de haber "purgado" al exdelegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que, ha dicho, fue el artífice de una gestión económica ejemplar al frente del Ayuntamiento. Iglesias se ha referido así al concejal de IU destituido por la alcaldesa en diciembre de 2017 cuando se negó a aprobar un plan económico financiero y que ahora está situado en la órbita de la candidatura de 'Madrid en Pie', que concurrirá contra Carmena a las elecciones. En su opinión, el caso de Madrid, donde la formación morada no concurrirá a las elecciones, no tiene nada que ver con el de Zaragoza, donde Podemos irá en otra candidatura distinta a la del alcalde, Pedro Santisteve. "Para mí Pedro Santisteve es un grandísimo compañero que ha dicho hasta la saciedad que él quería ir con Podemos, y la verdad es que lamento que nuestros compañeros en Aragón no se hayan puesto de acuerdo con un alcalde que es un ejemplo de valentía", ha dicho Pablo Iglesias