Podemos respalda hacer festivo el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y Vox no lo ve imprudente

Unidas Podemos ha respaldado la idea de Más Madrid de hacer festivo el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid por la coincidencia de las elecciones regionales, una propuesta que Vox no ve como algo "imprudente".

La petición para que el día de las elecciones sea festivo ha sido hecha por Más Madrid, que considera que en caso contrario la participación en los comicios podría verse considerada por el tipo de trabajo que tenga cada ciudadano. Además está el hecho de que ese día no será lectivo en los colegios de la comunidad y los menores tendrán que quedarse en casa.

Desde Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha dado la bienvenida a cualquier medida que facilite el ejercicio del derecho a voto. A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió poner la votación un martes con "intencionalidad política" para que fuera "más difícil ir a votar par a la gente trabajadora" y hacer festivo ese día lo evitaría.

ERC LO VE LÓGICO

En la misma línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera que la propuesta del partido de Íñigo Errejón "tiene lógica" y serviría para que las personas que tienen "trabajos precarios" tengan más facilidades para ir a votar e incluso para evitar que "sus jefes o jefas en función de su sesgo ideológico" les impidan ejercer ese derecho.

Desde Vox no se considera "imprudente" esa posibilidad de declarar festivo el martes 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para facilitar la celebración de las elecciones anticipadas.

Así lo ha reconocido su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aunque ha aclarado que no es un tema que el partido haya analizado en profundidad. "No me parece una reflexión imprudente, pero habría que pensarlo un poco más", ha reconocido.

CIUDADANOS DUDA DE SU EFICACIA

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha dicho desconocer la propuesta de Errejón y, aunque se ha comprometido a estudiarla "en profundidad", ya adelanta que "la participación hay que fomentarla "dando razones" y duda si transformar ese martes en día festivo es la solución adecuada.

Según ha explicado, hay mecanismos para garantizar que los trabajadores puedan hacer un receso para ir a votar y cree que Errejón "vive en un concepto de país donde hay represalias", pero él no cree que sea así.