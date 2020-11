Podemos aprovecha la vacuna de Pfizer, que renunció a las subvenciones, para reivindicar lo público

La farmacéutica Pfizer ha anunciado que su vacuna cuenta con un 90% de efectividad tras el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3. Esto ha abierto un sinfín de comentarios optimistas. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. En un principio, Pfizer rechazó las ayudas públicas estadounidenses, alegando que necesitaba "ir más rápido".

El argumento principal bajo el que se escudaba la empresa era que "el dinero público va con condiciones, impone burocracia necesaria e incorpora funcionarios al proceso". De esta manera, la empresa dejaba atrás el intervencionismo político.

El economista Juan Ramón Rallo ironizaba a través de Twitter sobre esta decisión. Y lo hacía a través de Twitter: "Sin dinero público. Otro éxito, como el iPhone, del Estado emprendedor. Dejando de lado la broma anterior: si la primera empresa en descubrir la vacuna hubiese sido una con financiación pública, Mazzucato habría concluido que ESO demuestra que sin financiación pública no tendríamos vacuna...aún cuando la de Pfizer estuviera a la vuelta de la esquina".

Sobre la colaboración público-privada en la obtención de la ansiada vacuna, hay un debate dentro y fuera de redes sociales. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se refería de esta manera a los resultados de Pfizer: "Cuando hayamos vencido al virus, no olvidemos que nos salvó la responsabilidad individual, la sanidad pública y universal y la ciencia.. mientras la (ultra) derecha pedía privilegios fiscales, recortes y libertad para contagiar". De esta manera reivindicaba Echenique lo público también en este tipo de iniciativas privadas tan trascendentales.

Espinosa de los Monteros (Vox) le replicaba diciéndole que el presidente de la farmacéutica no quiso dinero público porque "no quiere tener nada que ver con la burocracia y los políticos. Quizá porque interfieren con la investigación privada y se apuntan medallas ajenas", aseguraba. Una manera de indicar que en esta meta no debería intervenir el Estado.

Un tuitero se unía a esta premisa, asegurando que Pfizer efectivamente es una entidad privada. Por tanto, el Ejecutivo no puede tener voz y voto en la creación de esa vacuna. Más bien, si que se producirá una colaboración público-privada en la distribución de la misma.

Por tanto, para muchos expertos lo correcto es dejar desarrollar su labor a los investigadores para que los políticos no entorpezcan los resultados de cualquier estudio. Ya sea la obtención de la vacuna u otro tratamiento contra la covid-19.

Salvador Illa cree que se podrá suministrar la vacuna de la covid-19 a "principios del año que viene"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba este martes que España dispondrá de dosis de la vacuna contra el Covid-19 a principios de año. Y todo al hilo del anuncio de los resultados de la vacuna de Pfizer.

"Esperamos que esta semana o la que viene se puedan firmar contratos con compañías como Pfizer. Si todo fuera bien, las dosis llegarían a principios del año que viene", ha asegurado Illa durante una entrevista en "La Hora de La 1". Estas dosis, ha dicho, serán alrededor de 20 millones, que servirán para inmunizar a 10 millones de españoles, y serán distribuidas de forma gratuita por el Sistema Nacional de Salud. "Si todo va como está previsto, alrededor del mes de mayo tendríamos a un porcentaje bastante relevante de población española y europea vacunada", indicaba.