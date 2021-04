Plus Ultra asegura que creció un 47% en 2019, pero su actividad dista de ser estratégica en España

Plus Ultra Líneas Aéreas ha vuelto a salir a justificar su actividad en España. La compañía ha asegurado que su facturación correspondiente al ejercicio 2019 creció un 47% con respecto al año anterior, hasta 94 millones de euros. Siendo, según esta empresa, la aerolínea española con mayor crecimiento durante ese periodo.

La compañía ha hecho públicos estos datos para defenderse de las informaciones publicadas en las últimas semanas tras el polémico anuncio de su rescate gubernamental por valor de 53 millones de euros. Una ayuda aprobada en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo y con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sin embargo, estas ayudas solo pueden ser recibidas para actividades viables y estratégicas, unos requisitos que no cumple ni de lejos Plus Ultra, pero así lo justificó el Ejecutivo. La actividad de dicha aerolínea es marginal: representó tan solo el 0,03 por ciento del tráfico aéreo en España en el año 2019, ejercicio de referencia en el que han avalado ese crecimiento exponencial.

La compañía apunta que esa subida se estaba acelerando aún más en 2020, año en el que esperaba entrar en beneficios hasta el estallido de la pandemia. En enero de 2020, obtuvo unas ventas de 10,73 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 176% con respecto al mismo mes de 2019. En febrero del año pasado, el aumento de los ingresos fue del 192%, hasta 9,46 millones de euros.

También señala Plus Ultra que registró en 2019 un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo de 3,32 millones de euros, un 35% más, y unas pérdidas netas de 2,78 millones, un 32% más, con previsión de entrar en beneficios en 2020.

Pero echemos también un vistazo a los datos de pasajeros. Plus Ultra transportó, según datos de AENA, a 99.885 pasajeros en 2018, cifra que aumentó a 156.139 personas en 2019 y que bajó a 47.194 en 2020. Vamos a comparar estos datos con, por ejemplo, Air Europa, la otra aerolínea rescatada por el Gobierno, a la que se le concedieron 435 millones de euros. Trasladó a más de 17 millones de personas en 2018, a más de 19 millones en 2019 y a cerca de 6,5 millones en 2020. Una comparación que evidencia que Plus Ultra no es una empresa estratégica en España.

El ministerio de Hacienda aseguraba que la compañía empleaba a 345 trabajadores directos, y que los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad eran superiores a los 2.500 empleos. Sin embargo, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 268 trabajadores a lo largo del ejercicio.

Plus Ultra cuenta en la actualidad con un único avión en activo, más otros dos en flota que están inactivos. Había un cuarto avión, que dejó de estar en manos de la compañía, en régimen de alquiler. Por otro lado, al menos el 47 por ciento del capital de la empresa está en manos venezolanas, incluso con posibles conexiones con el régimen de Nicolás Maduro, ahora bajo sospecha. Hay incluso socios de esta empresa que están siendo investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales.