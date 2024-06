Pilar Bernabé afirma que el decreto de admisión del alumnado "está generando una desigualdad tremenda"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado la intención colaborativa de la carta que envió el Ministerio de Educación a la Generalitat sobre el decreto de admisión escolar, "para explicarles que efectivamente deben replantear" una norma que "desgraciadamente, en la Comunitat Valenciana está generando una desigualdad tremenda en la ciudadanía", ha señalado.

Pilar Bernabé, a preguntas de los medios tras una reunión este jueves con alcaldes, ha denunciado que el decreto de admisión "está generando que haya situaciones en las que los colegios y cada centro decide de forma unilateral quién entra y quién no entra, porque hay un punto que es discriminatorio, independientemente de si le ponemos un apellido o no le ponemos un apellido".

La delegada ha opinado que, aunque la Conselleria de Educación elimine los criterios basados en el origen del estudiantado o su participación en la actividad parroquial, "no solamente es eso" el problema, sino que "al final estamos dando al centro la posibilidad de elegir quién entra y quién no entra" y "no es ese el espíritu de igualdad".

En opinión de la delegada del Gobierno, "el distrito único no favorece algo básico y fundamental que es la cercanía a la vivienda y la accesibilidad". Así, considera que no favorece el modelo de ciudad que está adoptando Europa de proximidad a 15 minutos de los servicios públicos básicos. Bernabé ha indicado que comprende la movilización por parte de las asociaciones de madres y padres, en las escuelas y en Les Corts.

"A mí realmente lo que me duele, sobre todo como valenciana, es que al final volvemos a estar en los informativos de ámbito nacional por ser una comunidad que ejerce políticas discriminatorias, que ejerce políticas que no favorecen la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso y la igualdad educativa", ha lamentado Pilar Bernabé.

Es por ello, ha insistido, por lo que el Gobierno ha planteado la necesidad de cambiar la norma, aunque "es evidente" que la competencia es de la Generalitat.

"Es una mala noticia para la Comunitat Valenciana y es una mala noticia para miles y miles de familias valencianas que durante estas semanas estemos poniendo en marcha las matrículas de nuestros hijos en los colegios y en los institutos y que nos sintamos desfavorecidos y sin la misma capacidad que otros para entrar en determinados colegios o institutos", ha zanjado.