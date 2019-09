PP pide sancionar con "mucho dinero" a ayuntamientos que homenajeen a etarras

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha abogado este jueves por sancionar con "mucho dinero" y de manera "contundente" a los ayuntamientos y particulares que convoquen y organicen homenajes a presos etarras tras salir de la cárcel.

Es una de las propuestas que Álvarez de Toledo ha anunciado en el Congreso tras reunirse con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce.

Preguntada por qué tipo de sanciones estaba planteando, la portavoz del grupo parlamentario popular, en declaraciones a los medios, ha afirmado que "mucho dinero", si bien ha eludido dar cifras porque habrá que tener en cuenta, llegado el caso, "el tamaño" del municipio.

Ha puntualizado después que la cuantía que se fije, no obstante, "no puede ser simbólica" ni "algo que se resuelva con una colecta en una comida". "No puede convertirse en un chiste", ha añadido antes de sentenciar: "Sanciones que duelan".

Tales medidas deben extenderse también a particulares, según las palabras de Álvarez de Toledo, y además han de abarcar la convocatoria del homenaje y su realización.

La portavoz en el Congreso ha ilustrado con datos su propuesta: en los próximo cinco años, ha destacado, saldrán de las cárceles "83 asesinos de ETA".

Se trata de una de las vías administrativas que el PP quiere trabajar, pero no será éste el único ámbito en el que profundizará; también el penal.

Dado que el Gobierno está ultimando un borrador para la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, el grupo popular ha pedido que tal documento "se haga público" y lo tengan las asociaciones de víctimas con la finalidad de que dicha reforma se complete "cuanto antes y por consenso", ha dicho la portavoz.

Sobre los homenajes y actos de enaltecimiento referidos antes, Álvarez de Toledo ha recordado que en julio el PP registró una proposición de ley para impedir que se celebraran. La iniciativa la registraron durante los días en los que el Gobierno pidió a la Fiscalía que actuara.

La portavoz ha insistido este jueves en pedir a los delegados de Gobierno en las comunidades donde tengan lugar que actúen con "diligencia y contundencia" y sean "proactivos" para impedir que tales homenajes tengan lugar.

Otras demandas expresadas por Álvarez de Toledo han sido la defensa de "la memoria de los asesinados" por ETA, para lo cual ha exigido denunciar todas aquellas decisiones o hechos "encaminados a blanquear, legitimar o hacer pasar por interlocutores políticos normales a quienes no lo son".

Se ha referido a EH Bildu, pero la portavoz del PP no ha explicitado que pida la ilegalización. En ello está trabajando la AVT, ha recordado.

"Bildu no es un interlocutor demócrata más; está fuera de un consenso moral que no es de izquierdas ni liberal ni conservador, pues es un grupo político que defiende que el asesinato estuvo en otra época justificado como forma de hacer política, y eso le excluye de cualquier debate político normal".

Por otra parte, Álvarez de Toledo ha propuesto que haya un "censo de asesinados por ETA" que incluya los hechos y las sentencias relacionadas, y que sea de acceso público.

También ha abogado por "atajar la radicalización en las prisiones" de presos condenados por terrorismo yihadista, lo que ha comentado tras precisar que habrá 72 excarcelaciones en los siguientes cinco años.

La presidenta de la AVT ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que en 14 meses aún no les haya recibido.