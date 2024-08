El PP pide al Gobierno que condene las amenazas a Carlos Mazón

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha pedido este lunes al Gobierno que condene las amenazas que recibió el presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, por parte de la organización juvenil independentista Arran, próxima a la CUP.

"Esperamos que hoy, tres días después, alguien del Gobierno o del PSOE condene lo ocurrido; es sorprendente el silencio ante una amenaza directa a un presidente autonómico", ha señalado Sémper en rueda de prensa en la sede de los populares.

Se ha preguntado dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "repudiar" lo acontecido en un concierto en las fiestas de Gràcia en Barcelona, donde se prendió fuego a una bandera de España y a una imagen volteada de Felipe V, en la que se podía ver la cara de Mazón.

La acción fue publicada por Arran en redes sociales, junto a un mensaje en el que apelaban directamente a Carlos Mazón: "Ei, Carlos Mazón, el lunes quisimos enviarte calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans".

"Lo tengo que decir no con indignación, sino con verdadera tristeza, porque si no hay contundencia ante las amenazas, en este caso recibidas por el presidente de una Comunidad Autónoma, no estamos construyendo una sociedad que pueda definirse como digna", ha señalado Sémper para concluir: "en cualquier caso, no serán tal quienes callan".