El PP pide al Gobierno la conexión de Puente Nuevo y Sierra Boyera y financiación para modernizar la ETAP

El diputado nacional del PP de Córdoba Bartolomé Madrid ha pedido este lunes al Gobierno de España la "conexión definitiva" de los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera, como "garantía para que no se vuelva a repetir el desabastecimiento de agua potable que sufre la zona Norte de Córdoba", así como financiación para la modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Tal y como ha explicado Madrid en rueda de prensa, así se recoge en una Proposición No de Ley (PNL) que ha registrado en el Congreso de los Diputados, en la que se pide también dotar de financiación a la Diputación de Córdoba para la modernización y mejora de la ETAP de Sierra Boyera, "tal y como se propugna en las medidas frente al reto demográfico en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, y como se han comprometido diversos responsables del Ministerio de Transición Ecológica en diversos momentos", ha comentado el diputado.

Asimismo, la PNL del Grupo PP pide al Gobierno actuar en el embalse de La Colada y sus afluentes para mejorar las características físico-químicas del agua que permitan su potabilización y un uso seguro también para la ganadería en periodos de necesidad.

Madrid ha lamentado que ante este problema del agua "los partidos de izquierda y extrema izquierda están lanzando a la ciudadanía mensajes e informaciones que nada tienen que ver con la realidad". "Hemos visto videos e imágenes en redes sociales y medios de comunicación con mentiras, difamaciones y propuestas absurdas de la izquierda y de una plataforma creada tras el cambio de gobierno en la Diputación para atacar al PP", ha argumentado.

Al respecto, ha añadido "la semana pasada hemos visto un video donde salía de un grifo un agua sucia como un barro gelatinoso. La realidad es que el agua de la estación depuradora sale con una turbidez del 0,13 UFN (Unidades Nefelométricas de turbidez) cuando la OMS dice que lo ideal es que esté por debajo de 1 unidad, es decir, que el agua que tenemos ahora en Los Pedroches es casi cristalina".

Madrid ha recalcado la difícil situación que han sufrido los vecinos de Los Pedroches y Guadiato durante un año "llevando agua a nuestra casa en garrafas, cosa que ha llevado a la ruina a la empresa de aguas de la Diputación provincial; donde nuestras empresas lo han pasado muy mal para seguir con su actividad, donde se ha puesto en jaque la habitabilidad y el futuro de un territorio que representa el 44 por ciento de la provincia de Córdoba aunque solo tiene el diez por ciento de su población , un territorio que ha perdido población en los últimos 20 años a causa del reto demográfico".

"El Estado tiene la obligación de luchar ante ese reto demográfico con medidas que no generen diferencia de oportunidades para que las personas puedan decidir libremente dónde quieren vivir", ha manifestado el diputado, añadiendo que "el Gobierno de Sánchez se queda en la teoría y luego hace todo lo contrario".

Según ha expresado, "80.000 cordobeses hemos estado sin agua potable durante un año en dos comarcas de reto demográfico que se abastecen de agua de un embalse que pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que al ser una cuenca que discurre por varias comunidades autónomas, la competencia de garantizar el agua para el consumo humano es del Gobierno de España. No lo digo yo, lo dice el artículo 46 de la Ley de Aguas", ha asegurado Madrid.

Así, ha continuado, "80.000 cordobeses hemos estado sin agua potable por la negligencia, la desidia y los intereses políticos del Gobierno de España y del PSOE, únicos culpables de todo lo ocurrido porque son de su competencia las obras para garantizar el agua, porque no incluyeron en los decretos de sequía la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera a pesar de que lo solicitaban los técnicos de la CHG, porque decidieron hacer la conexión de urgencia con La Colada a sabiendas de que la calidad del agua no era óptima para ser potable, y a sabiendas de que la Junta de Andalucía estaba haciendo la conexión definitiva; y porque solo han buscado rédito político ante contiendas electorales, y no el interés de la población".

Madrid ha lamentado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "ni siquiera sepa cómo se llama nuestro territorio, al que llama Sierra Norte de Córdoba; así cómo va a aportar soluciones a los problemas de Pedroches y Guadiato". "Ahora tenemos Sierra Boyera al 69 por ciento de agua gracias a las lluvias de este año, pero necesitamos acciones de futuro que garanticen el agua y ofrezcan tranquilidad para impulsar proyectos de desarrollo que limiten la despoblación y sean foco de atracción a nuevos pobladores", ha apostillado el diputado popular.