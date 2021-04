Un perito, sobre los papeles de Bárcenas: "Es una contabilidad muy chapucera"

Un perito de Hacienda que analizó los famosos "papeles de Bárcenas" se ha mostrado sorprendido en el juicio de lo "chapucera" que era esa contabilidad y ha dicho que, aunque tenía apuntes reales, estaba incompleta y "llena de errores", tantos que no se puede creer "que se hiciera tan mal".

"No me puedo creer que se lleve de una forma tan chapucera el control de unos fondos de una caja B", ha señalado el funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado que analizó la contabilidad paralela que manejaba el extesorero del PP Luis Bárcenas, principal acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre el presunto pago en negro de la reforma de la sede del partido.

Aunque existen movimientos recogidos en esos documentos que se han verificado "reales", principalmente salidas de fondos que coinciden con ingresos en la contabilidad oficial del PP, otros "pueden" no serlo "y estar puestos ahí con alguna intención", ha afirmado.

"Hay una serie de indicios (...) que me inclinan a pensar que no son los verdaderos movimientos", ha añadido al explicar que comprobaron que en algunos casos faltaban y en otros sobraban, lo que le lleva a concluir que "esos papeles no están completos" y que "no son buenos".

Los expertos analizaron para la causa los documentos que publicó el diario El País en enero de 2013 con respecto a los que aportó Bárcenas en julio de ese año junto a una memoria USB y, según ha relatado el perito, el hecho de que aportase después esa información le hizo pensar "que esos papeles están hechos ex profeso (intencionadamente), que no es la verdadera contabilidad real(...)".

Ha explicado que dieron más credibilidad a los papeles manuscritos que a los archivos informáticos y ha contado que detectaron diferencias entre los publicados y los entregados por Bárcenas, además de inconsistencias como "errores de saldo" o momentos en los que la caja B se quedaba en negativo, algo a su juicio "inexplicable".

"Si, como ha explicado (Bárcenas), es una caja en efectivo, no puede salir más dinero del que hay", ha señalado el perito, que ha restado credibilidad a la versión del extesorero cuando dijo que a veces cogía fondos prestados de la contabilidad oficial.

En su opinión, "de la caja A no lo puede haber cogido" porque debería haberlo justificado y "se hubiera notado que faltaba".

Aún así, el perito sí que ha mencionado varios ejemplos en los que cuadraban salidas de dinero de la caja B que luego entraban en la contabilidad oficial mediante ingresos en efectivo "de forma fragmentada" en la cuenta de donaciones y que ya han sido expuestos en el juicio.

Hallaron también "indicios de evidencia" de que son "ciertos" los cinco pagos recogidos entre 2006 y 2008 en los "papeles de Bárcenas" a nombre del acusado Gonzalo Urquijo, dueño de la empresa que trabajó para el PP.