Pepe Reina no se contiene al leer lo último de Echenique: "Sois lo peor que le ha pasado a España"

El ex portero de la Selección española y actual guardarredes de la Lazio, Pepe Reina, hace tiempo que no oculta sus opiniones políticas en las redes sociales. Reina es un crítico habitual de las decisiones que toma el Gobierno de coalición y, muy especialmente de los líderes de Unidas Podemos, entre los que se encuentran Pablo Iglesias y Pablo Echenique. Por eso, no ha podido contenerse ante la incitación a la violencia por parte de Echenique en su cuenta de Twitter y ha respondido con mucha contundencia a esas palabras.

El apoyo de Echenique a las protestas violentas

Pablo Echenique ha mostrado su apoyo público a las imágenes de violencia, vandalismo y de tensión que se han vivido en Madrid y Barcelona. En concreto, el portavoz de Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno de España, ha justificado la violencia de la siguiente manera:

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

"Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol", ha argumentado. Además, Echenique ha condenado que una de las manifestantes de este martes perdiera un ojo tras un diparo con pelota de goma por parte de las fuerzas del orden: "La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia".

Lejos de rectificar, Echenique ha cargado contra quienes critican sus palabras:

Tengo a toda la (ultra)derecha política y mediática de la Plaza de Colón alborotada con mi tuit.



Pero vamos, nada nuevo.



Nada que no intentaran hacer antes con los vecinos de Vallekas que se manifestaron por la sanidad pública, con los taxistas o con los mineros asturianos. pic.twitter.com/yZL2WDt0Hn — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

"Tengo a toda la (ultra) derecha política y mediática de la Plaza de Colón alborotada con mi tuit. Pero vamos, nada nuevo. Nada que no intentaran hacer antes con los vecinos de Vallekas que se manifestaron por la sanidad pública, con los taxistas o con los mineros asturianos", se justificaba.

Desde Unidas Podemos han trasladado reiteradamente su apoyo al rapero y ha anunciado que registrará en el Ministerio de Justicia una petición de indulto. "Entendemos que no puede ser normalidad democrática que, mientras se cierre la investigación por la presunta corrupción en la monarquía, se encarcele a quien la critica en canciones", señaló este lunes el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens.

La respuesta de Pepe Reina a Echenique

Pepe Reina no se ha querido callar ante las palabras de Echenique incitando a la violencia y ha respondido desde su cuenta de Twitter.

Responsabilidad tendrías que demostrar tú más a menudo... explícaselo mañana a las familias a las q le hayan destrozado sus negocios “pacíficamente”...no tenéis ni respeto ni vergüenza...sois lo peor que le ha pasado a España en los últimos 40 años!! — Pepe Reina (@PReina25) February 17, 2021

"Responsabilidad tendrías que demostrar tú más a menudo... explícaselo mañana a las familias a las q le hayan destrozado sus negocios “pacíficamente”...no tenéis ni respeto ni vergüenza...sois lo peor que le ha pasado a España en los últimos 40 años!!", aseguraba Pepe Reina en referencia a Podemos y Pablo Echenique.