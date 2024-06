Page rechaza una financiación singular a Cataluña: Singulares somos todos, tontos no somos

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado la posibilidad de que el Gobierno central apruebe un modelo de financiación singular para Cataluña, pues ha señalado que todas las comunidades autónomas son singulares, y ha añadido: "Que no nos engañen, que tontos no somos".

Durante la celebración del 40 aniversario de la puesta en marcha del servicio de hemodiálisis en el Hospital de Guadalajara, el presidente castellanomanchego ha advertido de que no va a consentir que se apruebe una financiación singular para Cataluña y ha reclamado que no llamen "singularidad" a lo que a su entender son "privilegios".

"Me considero progresista y estoy en política para luchar contra los privilegios. No cuela llamar singularidad cuando lo que buscan son privilegios", ha afirmado García-Page, quien ha considerado que "cualquiera que se ponga la camiseta de progresista tiene que luchar contra los privilegios, no ampararlos".

Para García-Page, ya es "bastante duro" ver cómo se pacta con la "derecha catalana", y en particular ha citado al expresident de la Generalitat Puigdemont, como para "que encima que el principal valor, que es la igualdad y evitar privilegios, se vaya a pisotear".