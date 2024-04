Page: Que Bildu no reconozca a ETA como banda asesina es un retroceso a la libertad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado que la postura de EH Bildu de no reconocer que ETA fue "una banda terrorista asesina" y distanciarse "por completo" puede conllevar "un retroceso en lo que fue la pelea por la autonomía y la libertad en el País Vasco" ya que es un partido "que puede terminar ganando las elecciones".

En una entrevista con Susanna Griso en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, García-Page ha señalado que "el tiempo ha hecho que muchos elementos característicos de los radicales vascos, sobre todo para las nuevas generaciones, se han ido difuminando", a lo que también ha ayudado "la tentación humana de no recrearte en el dolor y el drama" y la intención de muchas personas de "ir pasando página de lo que fue el trauma" del terrorismo.

Sin embargo, en su opinión, "no va a haber nunca una posición de normalidad mínima, elemental, hasta que la gente de Bildu, su candidato por ejemplo, reconozca abiertamente que se distancian por completo y que ETA era una banda terrorista asesina que lo único que hizo fue destrozar todas las esperanzas y posibilidades no solo de las personas sino también de la sociedad vasca y española".

Se ha referido a las veces en que han pregunto al candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, si se desmarca de ETA y se ha "negado por completo a reconocer a ETA como banda terrorista".

"Esto está pasando hoy, y estamos hablando de alguien que puede terminar ganando las elecciones. Y esto significa un retroceso en lo que fue la pelea por la autonomía y la libertad en el País Vasco", ha señalado García-Page.

Respecto a la comisión del 'caso Koldo' el presidente de Castilla-La Mancha ha opinado que no cree que lo pueda decir el exministro Ábalos "pueda generar ningún contratiempo al Gobierno" porque también podría contarlo fura de la comisión.

Israel y Palestina

Sobre la situación entre Israel y Palestina, García-Page ha opinado que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español "es positivo y puede ayudar en un momento determinado a la diplomacia" y en cuanto a la respuesta del Gobierno tras el ataque de Irán sobre Israel ha apuntado que "el Gobierno ha expresado con claridad su posición" y ha agregado que "las cosas evidentes hay que condenarlas con claridad, sobre todo para tener credibilidad en las posiciones que se mantienen".

Ha reflexionado que en lo que atañe al conflicto judío, israelí y árabe "no olvidemos que hay que tener siempre un plus de responsabilidad porque no hablamos de guerras normales sino de guerras que se desarrollan por mecanismos terroristas, y España es objetivo y diana del fanatismo religioso esencialmente musulmán".

Ley Amnistía

En cuanto al conflicto en el Congreso y el Senado respecto a la Ley de Amnistía, ha afirmado que " estamos viviendo momentos de sometimiento a un chantaje lamentable que lo es al Gobierno pero, por definición, al orden constitucional".

Y ha manifestado que no todo tiene que estar en la Constitución "pero es evidente que cualquier norma que habla de cosas que no estaban previstas en el año 78 no puede oponerse a los valores esenciales de la Constitución, y un valor esencial es la igualdad ante la ley".