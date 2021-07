Page apunta que el Gobierno cumple una sentencia al devolver el IVA de 2017

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apuntado que el Gobierno central, al devolver a las comunidades autónomas el IVA de 2017, está cumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo y ha admitido que le hubiera gustado que "se pagara el IVA sin necesidad de ir a los tribunales", como también hizo su Comunidad.

En una entrevista en el Canal 24h de TVE, el presidente autonómico ha analizado el que el Ministerio de Hacienda transferirá a las comunidades autónomas alrededor de 3.000 millones de euros para compensar el impacto que tuvo en sus cuentas el cambio del sistema de gestión del IVA en 2017 a través de una partida en los Presupuestos de 2022.

García-Page ha afirmado que "obviamente" el Ejecutivo castellanomanchego está satisfecho, pero ha matizado que no celebra la decisión pues ha insistido en que es una medida con la que se cumple una sentencia del Tribunal Supremo, que dio la razón a Castilla y León en su reclamación del IVA, y ha destacado que "afortunadamente" los tribunales están "poniendo las cosas en su sitio".

En cuanto al reparto de los fondos europeos extraordinarios por la covid-19, García-Page ha apostado por "tener los pies en el suelo" y que no se dediquen a "tapar baches", pues ha afirmado que si ello es así, "se estará incumpliendo" el destino de dichos fondos.

"Ahora vivimos en un espejismo de fondos europeos. Otra cosa es que no se hagan locuras, que no se desperdicie el dinero para que no sea pan para hoy y hambre para mañana", ha reflexionado García-Page, que ha subrayado que, al margen de dichos fondos extraordinarios, "no hay mucho que repartir" en cuanto a fondos públicos y que, en cualquier caso, el dinero que el Ministerio de Hacienda transfiere a las autonomías "no es dinero regalado, es dinero de todos los españoles". EFE

cst/jdm