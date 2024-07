Óscar Puente, sobre la causa de Begoña Gómez: La Justicia no puede ser este sainete

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este viernes que en los 20 años que trabajó como abogado nunca vio nada parecido a lo que sucede en la causa abierta contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y que cree que "aboca" a la afectada a la "indefensión".

"La Justicia no puede ser esto, no puede ser este sainete. Se echa uno a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado con simples recortes de prensa, de manos de una de una asociación que desde luego no tiene ningún ánimo de utilizar la vía penal con fines lícitos, sino que la utiliza claramente con fines políticos, con fines espurios", ha manifestado Puente.

El ministro ha hecho estas de declaraciones tras presentar el buque de Salvamento Marítimo 'Heroínas de Sálvora" en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha defendido que "lo lógico es que esta causa o no se hubiera iniciado, o se hubiera archivado", entre otros motivos porque obra ya en expediente un informe de la Guardia Civil "absolutamente exculpatorio" con respecto a Begoña Gómez.

"Pero, lejos de ello, lo que se está produciendo es un sainete que, desde luego, flaco favor le hace a la Administración de Justicia", ha añadido.

Puente ha recordado su etapa como letrado, cuando ejerció "en muchos juzgados de Instrucción y juzgados de lo Penal", para enfatizar que en el procedimiento abierto por el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez a solicitud de Manos Limpias no ve nada que le resulte "familiar".

"He ejercido 20 años, como le digo, y me parece absolutamente inaudito que una persona comparezca en un juzgado para ser interrogada como investigada y no conozca los extremos de la acusación y que hoy se le comunique que había una ampliación de querella, algo que no se le había notificado. En muchos aspectos, me parece que es un procedimiento que está abocando a esta persona (la esposa del presidente) a la indefensión", ha argumentado.

Para el ministro, "alguien debería reflexionar" sobre lo que está ocurriendo en esta causa, entre otros "el instructor", para "no seguir por este camino en el que el espectáculo que se está dando es absolutamente lamentable".