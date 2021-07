Ortega Smith no se deja amenazar por los que él cataloga cómo "piratas"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido este jueves a los dirigentes del "nido de delincuencia y piratas" de Gibraltar que no lograrán amedrentarle con la orden de detención por supuestamente llevarse uno de los bloques de hormigón con los que según él intentaban complicar el trabajo de los pescadores españoles. Es más, ha asegurado que lo volverá a hacer "en la primera oportunidad que tenga".

Así lo ha trasladado a los periodistas sobre la información de 'LHU Noticias' de que podría enfrentarse a diez años de cárcel si volviera a pisar Gibraltar, en cumplimiento de una orden de detención dictada en 2014 por el hurto del bloque que descansa en la sede nacional de Vox y del que él mismo ha compartido esta semana una fotografía.

Ortega Smith ha criticado que "el campo de Gibraltar está arruinado por el narcotráfico, el blanqueo de capitales y por los que siguen utilizando la colonia como nido de delincuencia y piratas". Todo ello, a su juicio, con la permisividad de los diferentes gobiernos de España, desde los del PP al actual de "Pedro el mentiras y toda su colección de traidores".

Por contra, ha asegurado que trasladará en cuanto pueda a las autoridades gibraltareñas que los pescadores españoles "tienen derecho a faenar en la bahía de Algeciras" y que "debe procederse a la descolonización del Peñón y a su entrega a España como declaró la ONU", destacando que es "la última colonia de Europa".

"Si creen que nos van a amedrentar porque me acusen de un delito, no lo van a conseguir", ha dicho, y ha añadido que "robar en aguas de España no es un robo; es limpiar la basura que han tirado".

En esta línea, el dirigente de Vox ha augurado que "los piratas tarde o temprano van a abandonar esa colonia como en tantas otras partes mundo colonizadas". Y ha prometido que si su partido gobernara daría un impulso al campo de Gibraltar, obligaría a Reino Unido a cumplir las resoluciones internacionales y haría "lo imposible" porque España recuperara su soberanía, tanto con diplomacia como "cortándole todo el tráfico que proviene de los delitos".