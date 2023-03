La orden de Pedro Sánchez al PSOE por la tensión entre Yolanda Díaz, Montero y Belarra: "Andan muy caldeados"

Pedro Sánchez ordena silencio al PSOE ante una reconfiguración del espacio a su izquierda cargada de tensión. Las dudas recorren La Moncloa con el órdago de Podemos a Yolanda Díaz. El presidente necesita que sus socios lleguen unidos a las generales. El ejecutivo baraja el riesgo de fractura entre Díaz y el dúo Irene Belarra - Irene Montero. Podemos quiere tener amarrado ya qué papel va a desempeñar en el proyecto de Sumar y por eso amenazó con no acudir a esta presentación, que será en breve, si no tienen un acuerdo previo.

Tal escenario daría al traste con el proyecto de propiciar una unidad de izquierdas a la izquierda del PSOE, tan indispensable para los intereses de Pedro Sánchez. Por ello, la órbita socialista del Gobierno da cuenta de sus esfuerzos de cautela para evitar toda interferencia, aunque el presidente prosiga con su particular promoción de la vicepresidenta. Al mismo tiempo que es evidente la relación un tanto tortuosa que mantienen Díaz y los morados, es cada vez más palpable la buena sintonía con otras fuerzas políticas llamadas progresistas que, además, han empezado a organizarse de cara a las autonómicas y municipales de mayo.

El PSOE aprieta los dientes ante la perspectiva de que la división del conglomerado de siglas convierta Unidas Podemos en un polvorín. "Los ánimos andan muy caldeados", según describen desde la barrera. Ahora los morados mantienen a Yolanda Díaz en la tesitura de transigir con un acuerdo que a la postre se traduce en tener voz cantante en su marco, copando buena parte de las futuras listas electorales.

Protección a Díaz

Alberto Garzón se ha dirigido a todo el espacio progresista, incluido Podemos, para insistir en que hay que "proteger" a Yolanda Díaz en beneficio del PSOE y toda la izquierda. Se refiere al proyecto de Sumar como algo "absolutamente necesario" para los electores y por eso ha insistido en que hay que "reconstruir" el espacio político y "proteger" a la candidata, que en breve anunciará su intención de liderar la alternativa a la izquierda de los socialistas.

Este martes, los comunes y Más País, completamente volcados con el proyecto de Díaz, al igual que IU, pidieron a Podemos que no presionara a la vicepresidenta segunda con sus exigencias, después de que los de Ione Belarra amenazaran con no ir a la presentación de su candidatura si antes no tenían amarrado un acuerdo de coalición. Cabe recordar el Acuerdo del Turia, en el que están Más País y Compromís, que tampoco ha tomado una decisión sobre Sumar y que no lo van a hacer hasta que no pase el 28-M.