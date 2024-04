O.Próximo.- Borrell reitera la petición a Israel para que no ataque Rafá: "Sería una auténtica catástrofe humanitaria"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reiterado este jueves el llamamiento a Israel para que se abstenga de lanzar una ofensiva contra la ciudad gazatí de Rafá, al avisar que provocaría una "auténtica catástrofe humanitaria".

"Si se produce un ataque contra Rafá, con 1,7 millones de personas amontonadas en las calles, será una auténtica catástrofe humanitaria. El llamamiento a Israel ha sido muy claro por parte del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden y de todos los líderes europeos: No ataquen Rafá", ha señalado en declaraciones desde la reunión de ministros de Exteriores del G7, reunidos en Italia.

El jefe de la diplomacia europea ha insistido en que la población gazatí en Rafá no tiene posibilidad de defenderse ni de escapar. "Por tanto, no ataquen Rafá", ha subrayado en un mensaje a las autoridades israelíes y tras reconocer que hay que seguir presionando para que Israel no entre en el enclave.

Este mensaje del Alto Representante llega después de que países de la región como Jordania hayan avisado de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está tratando de aprovechar la escalada de tensiones con Irán para "desviar la atención" de la Franja de Gaza, donde la ofensiva del Ejército de Israel deja ya casi 34.000 muertos.