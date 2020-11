Ocho fallecidos por covid-19 en una residencia de mayores de Talavera de la Reina

Ya son ocho los fallecidos en la residencia de mayores El Lucero, de Talavera de la Reina (Toledo), tras registrarse la pasada semana un brote de covid en el centro, lo que obligó a realizar pruebas PCR a todos trabajadores y residentes, y que mantiene infectados a 91 ancianos.

Según han informado este martes desde la Consejería de Sanidad, son ocho los internos de la residencia talaverana que han fallecido a lo largo de esta pasada semana, después que se conociera el brote por covid-19 el pasado 25 de octubre con la aparición de once casos positivos.

Además, las mismas fuentes han confirmado que hay otros ocho residentes que han tenido que ser ingresados en el hospital general Nuestra Señora del Prado de la ciudad.

En este contexto, un familiar de uno de los fallecidos ha denunciado este lunes los hechos en redes sociales: "Denuncio públicamente el fallecimiento de mi yayo, el 28 de octubre, por negligencia de la directora en la gestión de la covid-19 en la residencia 'El Lucero' de Talavera de la Reina".

"Mi yayo dio positivo en covid, no tenían un control exhaustivo de los enfermos, no les tomaban la temperatura ni la saturación a menudo, no había nadie vigilando por la noche, o si lo había eran dos auxiliares para 120 personas, y 80 infectados, por lo que era imposible abarcar a todos los ancianitos", ha detallado.

Finalmente, el familiar afectado ha incidido en que "los responsables de esta situación no deben quedar impunes y espero que paguen como merecen, porque se han cometido delitos muy graves".