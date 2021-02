Nueva pugna entre PSOE y Unidas Podemos: ¿En qué se parecen y se diferencia la 'Ley Zerolo' y la 'Ley trans'?

La coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos suma un nuevo elemento a su historial de desencuentros. En esta ocasión, el elemento que provoca tensiones en Moncloa es la igualdad, con cada uno de los partidos de la alianza gubernamental como abanderado de una proposición de ley. Desde el PSOE, se impulsa la Ley Zerolo. Desde Podemos, la Ley Trans.

Ley Zerolo

Fue promovida hace más de 12 años por el que fuera diputado y responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo. No salió adelante ni en 2011 ni en 2019, pero ahora ha vuelto a ser presentada en el Congreso de los Diputados para ser debatida y tramitada.

Con este proyecto, el PSOE busca “prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido formativo y de prevención general”. La intención es que la Ley Zerolo sea la base del “derecho antidiscriminatorio español”.

Con ella, se quiere regular todo tipo de discriminación: razones de nacimiento, raza, discapacidad, enfermedad, orientación o identidad sexual, opinión, etc. Se desarrollarían tanto una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación como una Autoridad para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

Aunque se quiere aplicar en todo tipo de ámbitos, la Ley Zerolo busca tener un impacto mayor en aspectos como el empleo, la afiliación y participación en organizaciones de distinto tipo, la educación, la sanidad, las prestaciones y servicios sociales y el acceso, oferta y suministro de bienes y servicios.

Las sanciones que contempla la proposición de ley irían de los 150 a los 10.000 euros si se considerasen leves y de los 10.000 a los 60.000 en caso de resultar graves. Además, las infracciones muy graves podrían acarrear multas de hasta 500.000 euros.

Ley Trans

Impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, su texto gira en torno a la autodeterminación de género. Según esta ley, todos los mayores de 16 años pueden cambiar de nombre y sexo en su DNI sin mediación de ningún informe médico o jurídico: basta la voluntad de querer hacerlo. Por tanto, sólo haría falta llevar a cabo un trámite administrativo en el correspondiente registro civil para certificarlo.

Así, los menores de edad (de 16 a 18 años) podrían cambiar de sexo sin consentimiento paterno. Entre los 12 y los 16 años, también se podría dar el cambio, aunque en este caso sí se necesitaría autorización. Además, los bloqueadores hormonales podrían empezar a usarse desde la pubertad.

La Ley Trans también reconoce a las personas no binarias (no se identifican con ningún género), que pasarían a no contar con letra en su DNI. Las personas trans podrían participar en eventos deportivos asociados al sexo con el que se registrasen tras el cambio legal y se podría recurrir a la reproducción asistida con independencia del género. Por último, destaca el hecho de que ninguna de las normativas contempladas por la proposición sería retroactiva (aunque sí inherente a su nueva condición).

GRAFCAT8004. BARCELONA, 05/02/2021.- La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), participa en un acto electoral titulado " El cambio feminista que Cataluña merece", en apoyo a la candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach. EFE/Quique GarcíaQuique Garcia

¿Por qué discrepan PSOE y Podemos?

El PSOE presentó la Ley Zerolo en solitario este martes tras no poder alcanzar un consenso con Podemos al respecto de la misma. La aprobación de su tramitación en el Congreso salió adelante a pesar de que la formación morada se abstuvo, al considerar que el texto es insuficiente y que los socialistas han actuado de forma “desleal” (la intención inicial era presentar el proyecto de forma consensuada).

Hay temor en Podemos a que el PSOE, con su proposición, bloquee tanto la Ley Trans como la prevista para defender los derechos LGTBI. Las diferencias entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, son patentes. Y, ahora mismo, desde el Gobierno se da prioridad a la Ley Zerolo frente a la Ley Trans.

En el PSOE niegan que se busque paralizar la Ley Trans y LGTBI. No obstante, que finalmente no se presente un “paquete legislativo antidiscriminatorio” completo, como quería Montero, ha generado “sorpresa” en las filas de Podemos. De ahí la abstención de hace unas horas e incluso la denuncia de que las aportaciones de los morados a la Ley Zerolo no están contempladas en el texto presentado en sede parlamentaria.