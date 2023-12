El Museo de Huelva celebra 50 años con una exposición internacional sobre ídolos milenarios

El Museo de Huelva celebra sus 50 años de vida con una gran exposición en torno al pasado prehistórico de la provincia y sus conexiones con Portugal. 'Ídolos. Miradas milenarias desde el extremo suroccidental de Europa', abierta hasta el 2 de junio de 2024, ha sido inaugurada este lunes por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, al acto también han acudido la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el diputado por Huelva, Manuel García Félix; y el director del Museu Nacional de Arqueología de Lisboa, António Gonçalves, entre otras autoridades.

El consejero ha resaltado que esta exposición conmemorativa "viene a consolidar el papel de esta institución como salvaguarda de la memoria colectiva, dando un paso más al aliarse con las instituciones museísticas más importantes de Portugal para difundir los hitos prehistóricos que han marcado la arqueología onubense".

"Esta exposición contribuirá a la internacionalización de su Museo y de sus colecciones, tratando un tema común a España y Portugal, afirmando así una identidad compartida", ha agregado el consejero.

Además, Bernal ha destacado el "papel que juegan los museos para la sociedad" y, en especial el Museo de Huelva, resaltando que "su trayectoria lo ha convertido en una institución vital, movida por el espíritu de investigación, de divulgación y de recuperación del patrimonio para ponerlo a disposición de la ciudadanía".

'Ídolos' es una de las actividades centrales de las actuaciones del 50 Aniversario del Museo de Huelva, organizada en colaboración con la Fundación Atlantic Cooper y la Fundación MARQ de Alicante. Paralelamente, se conmemoran los cien años del descubrimiento del Dolmen de Soto, un acontecimiento relevante que tiene reservado su espacio dentro de esta muestra internacional, dado que es uno de los grandes testamentos megalíticos que se conservan, cuya antigüedad data de entre 2.500 y 3.000 años a. C.

La muestra cuenta con 200 piezas, procedentes de distintos ámbitos del suroeste de Portugal y de la provincia de Huelva. Además de las propias del Museo de Huelva, podrán verse otras cedidas por seis entidades museísticas del ámbito portugués y un importante elenco del Núcleo de Investigación Arqueológica de Cruzquebrada.

En concreto, se exhiben obras procedentes del Museu Geológico, Lisboa (Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P -LNEG); del Museu Arqueológico do Carmo (Lisboa); del Museu Municipal Leonel Trinidade-Torres Vedras; del Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal; del Museu de Portimao; y del Museu Nacional de Arqueología de Lisboa, incluyendo 11 Tesoros Nacionales, así de una colección particular depositadas en Núcleo de Investigaçao Arqueológica (Perdigoes) Cruzquebrada (Lisboa).

La idea parte de la exposición internacional 'Ídolos. Miradas Milenarias', pero supone una creación nueva centrada en la formación de las colecciones del Museo de Huelva, su relación con la colección portuguesa prehistórica, como parte de un mismo origen, y el papel fundamental en la creación de las colecciones del Museo de Carlos Cerdán, con adaptación a contenidos y discursos propios.

A través de ella se difundirá la creación de la colección del Museo de Huelva y los hitos prehistóricos que han marcado y marcan la arqueología de la provincia, donde el Dolmen de Soto y su entorno territorial desempeñan un papel destacado.

La exposición se desarrolla en las salas I, II y parte de la sala III de Bellas Artes, con una parte introductiva territorial y del Dolmen de Soto en la sala Cero. Se proyectará un espacio de introducción al territorio de la cultura megalítica y en especial a este monumento, en el centenario de su descubrimiento.

La muestra inicial estaba organizada por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Diputación de Alicante) y la Fundación MARQ, como entidad gestora del proyecto.

'Ídolos' está comisariada por Primitiva Bueno, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, y por Jorge Soler, director del Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante.