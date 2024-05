Morre un bombeiro en Vigo ao derrubarse unha parede mentres inspeccionaba a estrutura dun edificio en mal estado

"Era unha intervención rutineira, en 125 anos nunca pasara nada como isto", lamenta o xefe do servizo de bombeiros

Un bombeiro de Vigo, que responde as iniciais de Sergio S.D. e tiña 49 anos, veterano do corpo, no que levaba máis de 20 anos, faleceu este martes mentres realizaba con outros compañeiros a revisión do estado dun edificio en mal estado no que se alertou de que había un derrube na cuberta.

Cando os bombeiros finalizaran a intervención e estaban a notificar o resultado do labor realizado, xusto antes de abandonar a zona, o xefe do servizo de bombeiros local, Guillermo Domínguez, explicou, en declaracións aos medios que "parte da primeira planta veu abaixo e colleuno".

O servizo de emerxencias do 112 Galicia indicou que foi minutos antes das 11,30 horas cando un particular, que se atopaba co bombeiro e a Policía Local no punto, o que deu o aviso de que cedera parte dunha parede do inmoble, deixando ao home ferido de gravidade.

Con todo, os sanitarios desprazados até o punto, dado que se mobilizaron medios e efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, só puideron certificar o falecemento do bombeiro.

No lugar --o número 127 da Avenida de Beiramar-- produciuse un gran despregamento de medios após os feitos e tamén acudiron efectivos da Policía Nacional; ademais de viandantes e veciños da zona.

"NUNCA PASARA NADA COMO ISTO EN 125 ANOS"

Tanto a concelleira responsable de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño, como o xefe de bombeiros, atenderon aos medios de comunicación. Domínguez explicou que a intervención tiña un carácter rutineiro, ante avisos polo estado da estrutura de edificios abandonados ou en mal estado.

"Era unha intervención rutineira, que facemos moitas veces en Vigo. Edificios que moitas veces están abandonados, caen as cubertas, cousa que pasou hoxe. Acudiuse desde (o parque de) Coruxo o retén completo --seis efectivos--, visualizouse, comprobou que había un derrube na cuberta, se balizó, e pouco máis podiamos facer que avisar a Urbanismo para que se tomasen as medidas oportunas", relatou.

Foi cando se deu por finalizada a intervención e realizouse o balizado, e estábase dando aviso, cando se produciu o derrube. O xefe de bombeiros constatou que foi "unha fatalidade" que, lamentablemente, "levou a vida" dun compañeiro.

Pola súa banda, a edila lamentou o falecemento e trasladou o recoñecemento do goberno local polo labor do falecido e de todo o servizo de bombeiros.

DOUS DÍAS DE LOITO OFICIAL

Tamén confirmou que, co alcalde, Abel Caballero, á fronte, o Concello de Vigo decretou dous días de loito oficial, este sábado e domingo, polo sucedido.

O goberno local traslada o seu pésame á familia do falecido e os seus integrantes suspenderon a súa axenda durante a xornada deste sábado tamén como mostra de pesar.