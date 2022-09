Morata y Unai Simón meten a España en la 'Final Four' y otras noticias que debes conocer

1. Morata y Unai Simón meten a España en la 'Final Four' de la Liga de Naciones

Un gol de Álvaro Morata en el minuto 88, tras centro de Dani Carvajal y asistencia de Nico Williams, dio el triunfo a la selección española en el estadio Municipal de Braga ante Portugal y dio el billete a la fase final de la Liga de Naciones por segunda edición consecutiva.

2. Poder Judicial, situación aterradora

Si Carlos Lesmes quería irse con limpieza está consiguiendo todo lo contrario, nos dicen diversas fuentes jurídicas. La dimisión no les parece la solución más adecuada para salvar el bloqueo. Es más, consideran que la situación se puede agravar, pero a estas alturas Lesmes tiene que irse. Las fuentes consultadas no tienen ninguna esperanza en la visita del Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. No se va a arreglar nada y esto repercute en el desprestigio del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Se desprestigia el Poder Judicial.

3. Los compradores de viviendas optan por las hipotecas tipo fijo por miedo a nuevas subidas del euríbor

El euríbor cerrará septiembre con una media ligeramente por encima del 2%, impactando en las hipotecas variables con un incremento mínimo de 1.500 euros al año. Pero también están subiendo las hipotecas fijas. Los bancos adaptan sus ofertas y ofrecen tipos que y se mueven entre el 3 y 4% cuando hace solo unos meses estaba por debajo del 2%, y eso hará que caiga el elevado número de compradores que venían apostando por la seguridad que daba la hipoteca fija.

4. Moscú se prepara para anexionar el 15% del territorio ucraniano tras los referendos

Una aplastante mayoría de los participantes en los referendos ilegales convocados en los territorios controlados por Rusia en el este y sur de Ucrania votó a favor de la anexión, resultado condenado por Kiev, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría formalizar en los próximos días. "Los resultados del referendo son evidentes. Su legitimidad no despierta ninguna duda. Millones de habitantes del Donbás y de los territorios ocupados han hecho su elección", aseguró hoy Andréi Turchak, el secretario general del partido del Kremlin, Rusia Unida, que supervisó la votación en el Donbás.

5. Diferencias entre bajar el IVA o topar precios: ¿cuánto se ahorraría cada español?

Los precios continúan con su escalada. La inflación está ya en el 10,5%, la más alta desde hace casi 40 años, lo que ha hecho que nuestra vida se vuelva mucho más cara que en 2021. Y es que, los alimentos más básicos se han disparado un 14%. Algunos productos como los huevos o el aceite han duplicado, incluso, triplicado su precio.