Poder Judicial, situación aterradora

Si Carlos Lesmes quería irse con limpieza está consiguiendo todo lo contrario, nos dicen diversas fuentes jurídicas. La dimisión no les parece la solución más adecuada para salvar el bloqueo. Es más, consideran que la situación se puede agravar, pero a estas alturas Lesmes tiene que irse. Las fuentes consultadas no tienen ninguna esperanza en la visita del Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. No se va a arreglar nada y esto repercute en el desprestigio del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Se desprestigia el Poder Judicial.

Un espectáculo único en el que todo el mundo incumple la ley, empezando por el Gobierno, señalan. El informe del gabinete técnico, lo hizo un letrado que hace tres años defendía lo contrario en otro informe, explican desde el CGPJ. Sí había doble vía y el Consejo lo presidiría el vocal de más edad. Desde el Supremo se preguntan, qué pasa si el Consejo no ratifica el nombramiento del sustituto de Lesmes, que sería el Presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, uno de los magistrados que se postula al Constitucional. Desde el órgano de gobierno de los jueces recuerdan que, según la ley, la Sala de Gobierno del Supremo actúa con subordinación al pleno del Consejo. “Esto parece un juego de vivos y de engaños”, dice una de las fuentes.

En el pleno de mañana, jueves, en el que Lesmes explicará el proceso de su sustitución, el todavía presidente del Poder Judicial ha introducido el punto de los nombramientos de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional, pero sin nombres. Los vocales progresistas tienen una lista de alrededor de una decena de candidatos, magistrados del Supremo que se han puesto en contacto con ellos, mientras que los vocales conservadores siguen sin prisa y no tienen intención de presentar ningún nombre hasta que finalice la visita del Comisario Europeo de Justicia. Hasta el momento sólo han recibido llamadas informales de algunos magistrados del alto tribunal.

La mayoría de la carrera judicial está indignada, está harta de esta situación, de tanta intervención política y de la imagen política que se da de la Justicia. Nadie repara en el trabajo de los juzgados. Para haber llegado a este escenario, señalan nuestras fuentes, Carlos Lesmes podía haber dimitido en diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ. La situación, nos dicen, es aterradora.