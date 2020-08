Montero lamenta que PP use acuerdo con FEMP como "tema de reivindicación"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes que el Partido Popular convierta el acuerdo sobre el reparto de fondos acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un "un tema de reivindicación".

A preguntas de los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Montero ha criticado que el PP intente "desgastar" al Gobierno con cualquier cuestión "lleve o no razón" y solo traslade críticas "no constructivas" donde "no se plantea ninguna alternativa".

"¿Dónde estaba el PP durante una década en que los ayuntamiento no han podido hacer utilización de ese remanente?", se ha preguntado la ministra de Hacienda, que ha añadido que "incluso en momentos de crisis, no he escuchado a ningún alcalde del PP reivindicar al Gobierno de España la posibilidad de utilizar esos remanentes".

Montero ha asegurado que no le corresponde al Gobierno plantear una alternativa si el acuerdo se rechaza en el Congreso, "sino al que quiere rechazar la propuesta".

"Si alguien no comparte que haya una propuesta con determinadas características encima de la mesa, la propuesta no es el no por el no y siempre que haya algo me opongo", ha insistido la ministra, subrayando que la propuesta tiene que ser "constructiva" y exponiendo "qué elementos no sirven o hay que eliminar".

Sobre el acuerdo del Gobierno con la FEMP, Montero ha valorado que es un acuerdo "francamente favorable" para los ayuntamientos que le costará al Ejecutivo 5.400 millones de euros "que no tiene y que se tendrá que endeudar para posibilitarlo".

Ha recordado que el acuerdo es "voluntario" y que aquellos ayuntamientos que no quieran poner su remanente a disposición del préstamo, "que se beneficien del resto del acuerdo y no lo hagan" pero sí permitan a otros consistorios hacer uso de este remanente.

La ministra ha hecho hincapié en que la propuesta contiene la posibilidad de que los ayuntamientos no estén sujetos a las reglas fiscales y puedan usar remanente "hasta el máximo que permite el déficit", exponiendo que el PP fue quien creó la Ley Orgánica que establece el límite de gasto de los ayuntamiento.

"No tiene sentido que quienes son responsables de que los ayuntamiento no puedan incurrir en déficit con su ley orgánica ahora no hagan ninguna propuesta", ha valorado Montero, asegurando que en política "no todo vale". EFE

