Montero acusa al PP de "denostar las instituciones" al pedir la dimisión de García Ortiz

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha opinado que el PP está "denostando las instituciones" al pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque "no les gusta el sentido en el que resuelve".

Montero se ha expresado así a preguntas de la portavoz del PP, Alicia García, que ha acusado al Gobierno en el pleno del Senado de "destrozar la ingeniería institucional", manteniendo a García Ortiz, que está "reprobado en el Senado y al borde de la imputación por ordenar revelar secretos de un ciudadano".

El PP ha pedido este martes la dimisión de García Ortiz, al que ha llamado el "Tezanos de la Fiscalía" y que hoy ha sido respaldado por la cúpula fiscal en su decisión de pedir al Supremo que perdone al expresident catalán Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas del procés todos sus delitos y retire las órdenes de detención nacionales.

"No pueden hablar de la mala reputación de las instituciones cuando ustedes critican a la institución de la fiscalía general del estado. No pueden estar permanentemente denostando las instituciones cuando no les gusta el sentido en el que se resuelven", ha replicado Montero.

Además, la ministra ha pedido a los populares "que se fijen" en los republicanos de Francia, Eric Ciotti, "expulsado por pactar con la ultraderecha".

"Eso es lo que esperamos del PP", ha dicho Montero.