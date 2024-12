El ministro Torres no entiende por qué Aldama "quiere perjudicarle"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechaza todas las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo.

En declaraciones a la Cadena COPE, Torres cree que hay algo o alguien detrás del comisionista que mueve los hilos, de otra forma no entiende porqué alguien, con el que no tiene relación, quiere perjudicarle.

"No sé si es un títere que alguien por encima mueve su... con la idea de intentar perjudicar la imagen de Ángel Víctor. No sé si tiene que ver por mi protagonismo que creciente en el Gobierno de España, porque he sido la persona designada por el presidente para el pleno sobre la dana, porque he estado en la Conferencia de Presidentes o porque ya me he presentado a la reelección del Partido Socialista en Canarias. Es que no sé si alguna de estas cuestiones son las que hacen que alguien vaya a intentar... pues, afectar a la imagen de la gente", afirma el ministro.