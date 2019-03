Miles de argelinos protestan contra el intento de Buteflika de seguir en el cargo

ARGEL, 12 (DPA/EP)

Miles de argelinos se han echado a las calles este martes para protestar contra el intento del presidente del país, Abdelaziz Buteflika, de prolongar su actual mandato con el aplazamiento indefinido de las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril.

El mandatario anunció el lunes que no optaría a su quinto mandato y aplazó los comicios, lo que significa que seguirá en el cargo al menos hasta finales de 2019, cuando debería concluir el trabajo de la conferencia nacional que ha ordenado crear una conferencia nacional para sentar las bases de una "nueva Argelia".

Los manifestantes, que se han concentrado en la plaza Grande Poste D'Alger, en la capital, han expresado su rechazo ante lo que consideran un "juego de palabras" de Buteflika.

En un mensaje anterior después de que comenzaran las protestas contra su candidatura, el presidente había prometido que de ser reelegido convocaría nuevas elecciones en el plazo de un año y no se presentaría entonces.

Ismail Bouarafi, estudiante de ingeniería, es uno de los que no están satisfechos con la respuesta del presidente y por eso pide a Buteflika, de 82 años, que dimita y deje el país en manos de personas más jóvenes.

En opinión de Asmaa Baz, estudiante de ciencias políticas, la decisión de Buteflika es una "falta de respeto hacia las mentes de los miles de personas que rechazamos al régimen".

También se han registrado protestas en las ciudades de Skikda, Bordj Bou Arreridj y Bejaia, al este de la capital, y en Orán, en el noroeste del país, según testigos.

Por otra parte, los expertos han advertido de que la decisión de Buteflika viola la Constitución. "La Constitución no tiene ningún artículo que justifique estar más tiempo en el poder", ha subrayado Rachid Ouaissa, profesor de ciencias políticas argelino en la Universidad alemana de Marburg. "¿Cómo puede construir una nueva república y empezar infringiedo la Constitución?", ha preguntado.

La jurista especializada en Derecho Constitucional Fatiha Benabou también ha sostenido que la Constitución no contempla la prolongación del mandato. "El presidente no puede ni aplazar las elecciones ni prolongar su mandato", ha explicado al diario 'Tout sur l'Algerie'. "La Constitución no se lo permite, no existe base jurídica", ha insistido.