La mejor ciudad del mundo para jubilarse es española y no te la esperas: no es Benidorm ni Málaga

Ahora que estamos en pleno verano y que podemos disfrutar de unos buenos días de vacaciones, incluso semanas, nos damos cuenta del maravilloso país que tenemos. Y es que, por si no éramos lo suficientemente conscientes antes, notamos cómo tenemos de las mejores gastronomías del mundo, las mejores playas, y la mejor calidad de vida.

Aunque nos dé por coger unas cuantas vacaciones fuera de nuestro país, lo cierto es que siempre reservamos unos cuantos días para poder viajar por nuestro país y conocer nuevos lugares o, incluso, volver a los que siempre nos han gustado. Y sí, con tanta costa que tenemos, uno de nuestros destinos favoritos es la playa. Da igual si norte o sur.





Por eso mismo, no es extraño que, cuando pasamos un tiempo en la playa, pensamos que una buena opción, si pudiéramos permitírnoslo, sería comprar una segunda residencia en un destino de costa. Piensas en los momentos de vacaciones que puedes pasar ahí, y no solo en verano, sino también en puentes u otros festivos.

Es tanto, que son muchos los que quieren jubilarse en una ciudad o pueblo costero español, y vemos cómo fuera de nuestras fronteras, es un deseo más que extendido.

Por aportar datos, España es el cuarto país que más inmigrantes recibe y muchos de ellos son jubilados de países de Centroeuropa que se suelen afincar en nuestro país una vez terminan su actividad laboral. Pero, ¿es un buen lugar realmente para jubilarse?

La mejor ciudad del mundo para jubilarse es española

Si pensamos en qué lugares hay más jubilados extranjeros en nuestro país, seguro que se viene a nuestra mente ciudades como Benidorm, Málaga o las Islas Canarias. Sin embargo, no, no son las mejores ciudades en donde jubilarse en nuestro país.

Al menos, es lo que dice la publicación Live and Invest, que ha hecho un ranking de los mejores lugares para jubilarse del mundo, y en el número uno, se encuentra España.

Pero la cosa no queda ahí, porque especifica qué ciudades españolas son las que deberíamos tener en cuenta si queremos jubilarnos. Y no, no son las típicas como Málaga o Benidorm, si no una que no te esperas: Valencia.

"Valencia es a la vez una atractiva opción de jubilación para una ciudad costera en Europa y una excelente opción para realizar una inversión inmobiliaria denominada en euros" decía esta publicación.

Y añadía que una de las razones más interesantes para vivir en Vlencia es la arquitectura, sus "mosacios y azulejos" y que, además, es una ciudad grande que acoge muy bien a los extranjeros. "El nivel de inglés de los valencianos es decente. Podrías arreglártelas solo con inglés, cosas como pedir en un restaurante o comprar comida no deberían ser un problema" explicaba.

Dicen, además, que España es un lugar inmejorable para vivir. "El coste de vida en España es bajo, especialmente teniendo en cuenta el alto nivel de vida y la excelente atención sanitaria. Es rico en historia y cultura, famoso por su música, cocina, viticultura, arte, arquitectura y diseño, festivales y más. España es geográficamente diversa, con montañas, mesetas, ríos, playas e islas" decía.

Otros países en los que sería bueno jubilarse

No solo España es un buen lugar en el que jubilarse, también lo es el resto de países que esta publicación sugiere. Por detrás de nuestro país se encuentran nuestros vecinos de Portugal, un país que consideran de lo más seguro y afable para vivir.

El siguiente es México, al que recomiendan ir a jubilarse si eres norteamericano, por la proximidad con tu tierra natal. Después estaría Grecia, seguido de Panamá, Francia, Montenegro, Belice, Tailandia y Colombia. Dicho queda.