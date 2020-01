La 'democrática' medida del hermano de Javier Bardem para "depurar" a los "jueces reaccionarios"

Carlos Bardem, hermano del oscarizado Javier Bardem, es un actor y escritor que no rehúye los temas más espinosos de la actualidad política. Con un marcado perfil ideológico, suele comentar en sus redes sociales toda novedad que afecte al país, dando su, en ocasiones polémica, opinión. El último 'charco' en el que el actor no ha dudado en meterse ha sido en la reciente decisión de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación de Torra y Junqueras.

Bardem se muestra muy crítico con una decisión de la JEC, que califica como “barbaridad”. Continúa con un alegato peculiar, cuanto menos, al asegurar que “una vez más […] la llegada de una democracia real, no ritual o meramente formal pasa por depurar de jueces reaccionarios […] la judicatura y la administración”.

La última barbaridad de la JEC muestra una vez más que la llegada de una democracia real, no ritual o meramente formal, pasa por depurar de jueces reaccionarios-parte esencial del “atado y bien atado”-la judicatura y administración. ERC ya no debe abstenerse, debería votar sí.

Es así como para el integrante del clan Bardem este ataque a la democracia no sería el primero, y consideraría que los actuales miembros de la judicatura están contaminados con un aire “reaccionario” que les impide ejercer una labor verdaderamente democrática. No falta en su comprometido mensaje una alusión al franquismo “atado y bien atado”, dejando caer, ni más ni menos, que el actual sistema judicial y las decisiones que de este emanan son herederas de la dictadura.

Acaba con un mensaje a ERC. Más bien un consejo. “Ya no debe abstenerse, debería votar sí”, asegura contundentemente con un espaldarazo a la investidura del candidato Sánchez. El mensaje fue escrito antes de la intervención de Rufián este sábado en el Congreso.

Las redes sociales, convertidas, paradójicamente, en el juez de los tiempos modernos y de las declaraciones a destiempo, han cargado con virulencia contra las palabras de Bardem. Algunos usuarios ilustres, como la magistrada conocida bajo el pseudónimo de 'Lady Crocs' han querido mostrar su rechazo a los términos utilizados por el actor, tales como “depurar jueces”.

Lo de “democracia” y “depurar jueces” no veo yo que combine muy bien �� Y como no se sabe muy bien si la JEC es algo administrativo o judicial, pues se mete ahí a la judicatura y a la administración, y apañao. Porsiaca.

Estas han sido otras de las respuestas que ha recibido Carlos Bardem por su polémico mensaje:

Hombre q pidas eso con la humillación pública q acaba de recibir Sánchez es no tener moral. Imagine el gobierno de risa q habría. Eso si no nos aburriríamos en cada sesión parlamentaria, cuando exijan más y humillen a Sánchez e Iglesias o no aprueban. A q sería la monda.