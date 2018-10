El 'Master of Wine' Tim Atkin visita la DOC Rioja parando en 95 bodegas y catando casi 1.000 vinos

El famoso prescriptor británico, Tim Atkin, ha visitado durante dos semanas la Denominación de Origen Calificada Rioja haciendo parada en 95 bodegas y catando casi 1.000 vinos de 200 operadores diferentes.

Este año, como novedad, el periodista y Master of Wine, en colaboración con el Consejo Regulador, además de contar con una apretada agenda llena de citas con bodegas y viticultores, ha llevado a cabo diversas catas grupales con asociaciones y cooperativas de la región para poder ampliar su conocimiento sobre la diversidad de las zonas, bodegas y marcas de Rioja. Todo ello para preparar el que será su reporte especial del año 2019.

Tim Atkin ha visitado la Denominación catando y conociendo, en primera persona, qué está sucediendo en las bodegas de la que es la Denominación más antigua de España. Su objetivo es claro, afirma, "quiero seguir descubriendo la región, los terruños, conocer personas y charlar con nuevos enólogos, en especial la remesa de jóvenes promesas que van surgiendo en Rioja".

Atkin, quien conoce a la perfección la zona ya que la visita todos los años durante los meses de vendimia, afirma "haber disfrutado muchísimo en esta ocasión y valora de manera muy positiva los encuentros grupales que ha tenido la oportunidad de tener con las diferentes bodegas, asociaciones y cooperativas ampliando así su punto de mira y permitiendo a numerosas - y nuevas - bodegas pasar tiempo con él y debatir qué novedades están sucediendo en Rioja".

"Rioja es sin duda una de mis regiones vitivinícolas favoritas del mundo y siempre es un placer pasar tiempo en ella, especialmente durante la vendimia, y en especial este año tan complejo, ya que he podido aprender mucho de las habilidades de bodegueros y viticultores" afirmaba Atkin quien volaba de vuelta a Londres este domingo dejando a sus espaldas dos semanas de intenso trabajo.

"En el transcurso de estas semanas, acompañado siempre por un conductor de confianza, he recorrido 2.500 km para visitar 95 bodegas. He tenido la oportunidad de catar casi 1.000 vinos de 200 operadores diferentes. Mi viaje de este año me ha permitido conocer en profundidad todo lo que está ocurriendo en una región que sigue demostrando ser vibrante y tener así nueva información para mi próximo reporte de Rioja 2019".

Atkin, quien tuvo también la oportunidad de sentarse con el presidente de la Denominación, Fernando Salamero, quiso saber más sobre el origen, el terruño y las nuevas indicaciones geográficas, mostrando un interés especial por la nueva figura de viñedos singulares.

El reconocido Master of Wine se ha despedido de Rioja con entusiasmo afirmando "estar ansioso por escribir sobre los vinos tan interesantes que ha probado y sobre los cambios que se están produciendo en ella" aunque tendremos que esperar hasta enero de 2019 para leer el reporte.