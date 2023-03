Mañueco llamará a Sémper para explicarle la peineta en las Cortes

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que ya ha dado suficientes explicaciones sobre su peineta en las Cortes y ha añadido que llamará al portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, para explicarle lo que ha ocurrido.

Después de que Sémper le reprochara esta mañana esa peineta y mostrara su confianza en que Fernández Mañueco explicaría "mejor" ese gesto, el presidente de Castilla y León, a preguntas de los periodistas, ha señalado que ya ha dado "las pertinentes" explicaciones al asegurar que fue un gesto involuntario.

No obstante, a la pregunta concreta de los periodistas sobre la petición de explicaciones de Borja Sémper, Fernández Mañueco ha asegurado que le llamará para dárselas: "No sé si habrá tenido oportunidad de escuchar las que ya he dado".

Y ha añadido: "No puedo ofender a alguien de espaldas".

Durante el pleno de este pasado miércoles, la procuradora socialista Rosa Rubio subió al estrado del Parlamento autonómico para defender una iniciativa para habilitar ayudas a las personas celíacas por el elevado coste de los alimentos sin gluten que necesitan y que fue rechazada por el PP y Vox en la votación.

Rubio, al comienzo de su intervención, recriminó al presidente que, mientras ella hablaba, él se encontraba fuera de su escaño charlando con el consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas (Vox), lo que la representante socialista interpretó como una falta de respeto hacia las personas que padecen esta enfermedad.

En ese momento, el presidente decidió abandonar el hemiciclo y en su camino hacia la salida y de espaldas a la procuradora socialista, hizo el gesto capturado por la Agencia EFE y un cámara de RTVE. EFE

