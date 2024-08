El PP mantiene la incógnita sobre la destitución del presidente del Parlament balear

El PP mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto en el pleno extraordinario que se celebrará el 3 de septiembre en el que se votará la destitución del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox).

El PSOE, MÉS y Podemos exigen la dimisión de Le Senne por haber roto, en el pleno del pasado 18 de junio, una foto de tres republicanas mallorquinas fusiladas en 1937, entre ellas la militante comunista e hija predilecta de Mallorca Aurora Picornell.

Con ocasión de la reunión este miércoles de la Diputación Permanente, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha dejado claro que la actitud de Le Senne fue "totalmente errática, inadecuada y desafortunada".

El PP le exigió que pidiera disculpas públicas y así lo hizo, aunque "justificando" su actuación, ha remarcado Sagregras, que en ningún momento ha desvelado cuál será el voto de su grupo en el pleno extraordinario. Sin el apoyo de los populares, Le Senne se verá obligado a dejar su cargo público.

Le Senne ha declarado este miércoles a los periodistas que desconoce cuál será la postura final del PP y ha confiado en que "las partes puedan entenderse y ser razonables". En todos caso, si al final es destituido, pasará a ser "un diputado raso con mucho gusto", ha dicho.

"No sé qué votarán los grupos, no me concierne; estoy bien tranquilo y a seguir con mi trabajo con total normalidad", ha manifestado.

A esto ha añadido que el Govern del PP de Marga Prohens está en minoría, por lo que es "lógico" que busque el apoyo de otros grupos parlamentarios para sacar adelantes sus leyes y los presupuestos autonómicos.

Desde el principal partido de la oposición, el PSIB-PSOE, su portavoz, Iago Negueruela, ha subrayado que la misma presidente del Ejecutivo dejó claro de manera inmediata que Le Senne debía dimitir, por lo que ha exigido a los populares "dignidad democrática" y que voten en consecuencia.

El problema, ha continuado, es que el PP "busca un nuevo pacto" político con la "ultraderecha" porque no dispone de la mayoría absoluta en la Cámara y precisa de su apoyo.

El PP, ha continuado, es el "único responsable" de esta situación porque podría pactar con "fuerzas democráticas" y no con Vox.