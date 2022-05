Maite Araluce, reelegida presidenta de la AVT con el 100 % de los votos

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reelegido este sábado, en su asamblea general ordinaria, a Maite Araluce como presidenta, con el cien por cien de los votos.

También han revalidado su cargo el resto de miembros de la Junta Directiva: Víctor Manuel López Palma como vicepresidente; Narcisa López Castro como secretaria general, y Ana Isabel Díaz Delgado y Milagros Valor San Román como vocales, ha informado la asociación en un comunicado.

Araluce ha confirmado que seguirá la estela del trabajo realizado en los dos últimos años: "Creo que no podemos pasar esta página de la historia sin haber leído el libro antes, no podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Recordar para homenajear a nuestros muertos, pero también para no blanquear a los responsables de tanto dolor y sufrimiento", ha afirmado.