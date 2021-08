Los médicos españoles piden que se administre "cuanto antes" la tercera dosis de la vacuna

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el doctor Lorenzo Armenteros, notificó el pasado lunes que resulta necesario que la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 se administre "cuanto antes".

Armenteros ha comentado que "esta ola (la quinta) tiene unas características diferentes a las anteriores por la población a la que está afectando". "A medida que va pasando el tiempo estamos detectando que los contagios se están extendiendo a personas de otras edades y a personas vacunadas", ha señalado.

Este médico lucense ha advertido que la subida de contagios "era previsible porque estas vacunas no tienen el carácter esterilizante que permitiría la posibilidad de no transmitir el virus, lo que evita es la progresión de la enfermedad", ha matizado. Esto ha conducido a que "se vea cada vez más personal contagiado que ya tenía las dos dosis y entre este personal podemos destacar que se contagian más sanitarios".

"Sí que es cierto que la enfermedad no afecta de una manera tan grave pero puede llegar a afectar porque también se incrementaron los casos en las residencias de personas de más edad y personas frágiles que van a necesitar como mínimo un ingreso hospitalario y esperemos que las UCIs no se recarguen", ha avisado. Dicho esto ha soltado que "sí realmente es necesaria, que los estudios así lo demuestren y la evidencia lo demuestre, esa tercera dosis que se administre cuanto antes".



"Es necesario que la tercera dosis sirva para prevenir consecuencias posteriores y no vayamos detrás de los acontecimientos y se administre la tercera dosis una vez con los casos desorbitados", ha recomendado.

Las vacunas ARN mensajero exigen una mayor protección

Tal y como expusimos en el artículo que diferenciaba a cada una de las vacunas, las vacunas de ARN mensajero son las que más protección otorgan al usuario, pero a su vez también son las que menos durabilidad tienen y menor capacidad de adaptación al sistema inmunitario de las personas. Es por ello que se está planteando la tercera dosis para todas las personas mayores de 65 años.



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró el pasado mes de julio que "todo apuntaba" a que su departamento administrará una "tercera dosis de refuerzo" de la vacuna contra la COVID-19, si bien reconoció que todavía no se ha determinado "cuándo" comenzará a suministrarse, se está viendo como países de la talla de Alemania e Israel han confirmado y consolidado esta medida

Mientras tanto, la situación de la pandemia en Estados Unidos se ha disparado. La variante delta del coronavirus SARS-CoV-2, avanza sin freno y está detrás de casi todos los nuevos casos, por lo que el Gobierno no descarta administrar una tercera dosis de la vacuna.

Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la mutación delta y sus diferentes subvariantes estuvieron detrás del 93 % de los casos secuenciados en EEUU durante las dos últimas semanas de julio.

A lo largo de los próximos meses se tendrá un reflejo de la actuación de los diferentes países respecto a este problema.

