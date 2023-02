Los letrados de Justicia acusan al Ministerio de "engañarlos" y aseguran que persistirán en su huelga

Los letrados de la administración de Justicia han acusado al ministerio dirigido por Pilar Llop de haberlos "engañado" y han reiterado que persistirán en la huelga indefinida iniciada el pasado 24 de enero "el tiempo que sea necesario". En una rueda de prensa en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, uno de los miembros del comité de huelga, Juan José Yáñez, ha explicado que se sienten triplemente engañados por el Ministerio de Justicia, con quien mantendrán una nueva reunión este viernes tras un primer encuentro la semana pasada que acabó sin acuerdo después de 15 horas.

En primer lugar, Yáñez ha citado el año 2009, en el que los antiguos secretarios judiciales asumieron nuevas funciones sin que estas se reflejaran en su salario, ha dicho. El segundo "engaño" para los huelguistas fue el incumplimiento de una adecuación retributiva pactada en 2020, que tenía que ver con su carga de trabajo tras las nuevas funciones asumidas y con no cobrar menos por trabajar en poblaciones pequeñas.

Finalmente, Yáñez ha condenado que se no se cumpla una de las reivindicaciones fundamentales de los convocantes: la llamada cláusula de enganche, que permitiría referenciar su sueldo al de jueces y fiscales, para que los letrados no cobren nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos. Según ha afirmado, este fue uno de los compromisos asumidos por Justicia en abril de 2022, propuesto en principio por el ministerio, pero que los letrados han convertido en su demanda fundamental junto con la no discriminación económica por trabajar en poblaciones pequeñas.

Con un impacto de 195.000 juicios y vistas suspendidos (55.000 de ellos esta semana) y unos 800 millones de euros pendientes de entregar a consecuencia del paro, los funcionarios mantienen que la responsabilidad de que la justicia esté parada reside en el ministerio, al que acusan de incumplir su palabra. Además, según los letrados, hay 290.000 demandas pendientes de reparto, de las cuales 30.000 corresponderían a Madrid.

Por ello, los letrados han difundido un documento de Justicia de abril de 2022 -ahora borrado de su página web- en el que el ministerio consideraba "razonable y oportuna" la "existencia de una cláusula de enganche al régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal".

Mediante este documento, Justicia se comprometía a impulsar "la modificación de los instrumentos normativos precisos para que las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

Yáñez ha asegurado que están abiertos "a buscar soluciones alternativas", pero que mantendrán su paro por una "cuestión de dignidad". "Somos antiguos opositores, persistentes, resilientes. Trabajaremos un día tras otro tras otro en pos del objetivo el tiempo que sea necesario", ha añadido.

Y en alusión a la primera reunión que mantuvieron con Justicia entre las cinco de la tarde del jueves pasado y las ocho de la mañana del día siguiente, y que transcurrió en silencio por ambas partes durante varias horas, ha precisado que el comité de huelga está dispuesto a negociar durante "toda la tarde, toda la noche y todo el fin de semana" para llegar a un acuerdo en el nuevo encuentro al que les han convocado este viernes.

Esta vez, los letrados han sido citados en el número 21 de la calle San Bernardo de Madrid, una de las sedes del ministerio en la que tiene su despacho el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, por lo que Carlos Artal, también miembro del comité de huelga, supone que será él quien presida la reunión, limitada esta vez a hora y media.

En respuesta a los letrados, Justicia sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales y considera fuera de lugar sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.