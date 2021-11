Los jóvenes de S'ha Acabat, sobre la violencia sufrida ayer en la UAB: "El PSC ni está ni se le espera”

Luchar contra la impunidad secesionista en Cataluña y reivindicar los derechos de todos los catalanes. Esta es la misión que persigue la entidad constitucionalista S'ha Acabat, integrada por un grupo de jóvenes valientes dispuestos a plantar cara ante el deterioro democrático en esta comunidad autónoma.

Una empresa, la de la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, que abanderan bajo la amenaza de las prácticas violentas del separatismo radical. Esto mismo es lo que tuvieron que soportar en el día de ayer en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde habían convocado un acto para defender la libertad de expresión en los campus universitarios de toda Cataluña.

Ni los gritos de “Fuera fascistas de la universidad”, “Hoy como ayer, la lucha es el camino” o “La UAB será la tumba del fascismo”, ni el lanzamiento de botes de humo por parte de un centenar de radicales congregados allí con la única intención de boicotear el acto –algunos de estos encapuchados–, consiguieron quebrar la voluntad democrática de la asociación.

“Lo que pudimos ver todos ayer en la UAB es un gesto de miseria moral y un grave síntoma del deterioro democrático que sufre Cataluña”. Así ha valorado el ataque el vicepresidente de S'ha Acabat, Jordi Salvadó Rubio, quien en conversaciones con COPE ha asegurado que “lo vivido ayer en la UAB es un claro ejemplo de la realidad que vivimos en Cataluña fruto de secesionismo catalán y del intento de las autoridades de nuestra tierra a fracturar la sociedad”.

Salvadó Rubio ha querido aclarar que con el acto de ayer en la UAB “simplemente perseguíamos dos objetivos: uno de ellos era denunciar la persecución ideológica a la que nos vemos sometidos todos los constitucionalistas que discrepamos de ese pensamiento hegemónico que se intenta instaurar en las universidades de Cataluña, y otro era el de plantar cara a todos estos grupos antisistema, a los que nos gusta llamarles “supremacistas estelados”, porque nadie defiende la libertad encapuchado o vestido de negro”.





“No forma parte de nuestro ADN renunciar a nuestros derechos”

Defender la Constitución española de 1978; asegurar y fortalecer el pluralismo y la diversidad ideológica y lingüística de la sociedad catalana; fomentar la convivencia de los catalanes entre sí y con el resto de los españoles; o potenciar y fomentar el activismo político constitucionalista, especialmente entre la gente joven, son algunos de los objetivos de los jóvenes de S'ha Acabat.

Para prevalecer en el mar de tensión política que asola la convivencia en Cataluña desde hace años, Jordi Salvadó ha garantizado que “la cobardía” no es parte de su pensamiento y que nunca van “a renunciar por lo que tanto estamos dispuestos a sacrificar”.

“Cuando uno vive situaciones como las de ayer y después llega a casa, reflexiona y se da cuenta de que lo que está haciendo es lo correcto, asimila que es todo un orgullo. Esto te llena de fuerza y de energía para seguir adelante”, ha sentenciado.

“Al PSC se le invitó a este acto, pero ni está ni se le espera”

Al acto ‘En defensa de la libertad’ estaban invitados distintos líderes políticos catalanes. El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Cataluña, Antonio Gallego; el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández; y el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa apoyaron la iniciativa de S'ha Acabat. Por su parte, el PSC no respondió a la llamada de los jóvenes constitucionalista.

“Es cierto que hemos podido ver un tuit del líder del PSC condenando la violencia, y en el que no nombra a S'ha Acabat por ningún lado. No sé si esto es algo revelador o no, pero a nosotros nos entristece porque los socialistas catalanes deberían cumplir un papel de defensa de la Constitución”, ha valorado Jordi Salvadó.

“Los culpables de todo esto no son sólo los encapuchados y rapados que vinieron ayer a intentar reventarnos. Ellos son los autores materiales, pero detrás de estos hay unos autores intelectuales y unos cómplices necesarios como la CUP”, ha concluido el vicepresidente de S'ha Acabat.