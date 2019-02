"Con que lleven limpias las rastas...". Estos son los grandes momentos de Celia Villalobos

La diputada del Partido Popular Celia Villalobos ha anunciado este miércoles su retirada de la política al acabar la presente legislatura. Además, en la actualidad ocupa la presidencia de la comisión del Pacto de Toledo, de actualidad en las últimas horas tras romperse el acuerdo entre los partidos que la forman sin trasladar sus consejos al Gobierno.

Villalobos fue alcaldesa de Málaga entre 1995 y 2000, ministra de Sanidad y Consumo con José María Aznar, vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, portavoz adjunta del PP y diputada, durante un año, en el Parlamento Europeo.

Si por algo se ha caracterizado la política malagueña es por su espontaneidad -mala educación, para algunos-, dando igual los micrófonos que hubiera delante. He aquí algunos ejemplos:

"No son más tontos porque no se entrenan"

Esta frase se la dijo a los chóferes de los coches oficiales que recogen a algunos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. En 2007, una desesperada Villalobos arengaba a los conductores para que salieran deprisa del aparcamiento de la Cámara Baja. El suyo parecía ser el último en salir, algo que exasperó a la popular, tal y como recogió una cámara de LaSexta: "Vamos, Manolo. Al final el mío va a ser el último".

"Os vais a aburrir sin dar caña al PP todo el puto día"

Algo tenía con este último canal de televisión la diputada popular. Minutos antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, le espetaba a la periodista Ana Pastor: "Comprendo que os vais a aburrir muchísimo en LaSexta, porque claro, sin tener al PP dándole caña todo el puto día...".

"Con que lleven limpias las rastas, para que no me peguen un piojo..."

Llegaba Podemos al Congreso de los Diputados y con él, una estética distinta. Buena muestra es Alberto Rodríguez, parlamentario de este partido, que lleva rastas. Cuando en 'La mañana' de la 1 de TVE le preguntaron por ello, Villalobos se mostró tan sincera como siempre: "A mí que un diputado de Podemos, o del PP, lleve rastas... Yo tengo sobrinos y familiares que las llevan, a mí con que las lleven limpias para que no me peguen un piojo me parece perfecto".

Otras veces Villalobos no ha sido noticia por lo que ha dicho, sino por lo que ha hecho. Para la memoria, aquel momento en el que, presidiendo las Cortes en funciones y mientras hablaba desde el estrado Rajoy, estaba jugando en su tableta electrónica al Frozen Free Fall (trascendió que era al Candy Crush).