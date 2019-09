Los equipos negociadores de PSOE y Podemos se reunirán de nuevo este martes

Los equipos negociadores del PSOE y Podemos se volverán a reunir mañana martes 9 de septiembre a las 11:00 horas en el Congreso de los Diputados. Así lo han acordado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el secretario de Acción Política de Podemos, Pablo Echenique, en una conversación que han mantenido esta tarde.

Calvo ha llamado a Echenique para emplazarle a un nuevo encuentro de los equipos negociadores tras la reunión del pasado jueves en la que los socialistas presentaron a la formación morada su propuesta de acuerdo programático para llegar a un pacto que permita la investidura de Pedro Sánchez.

El PSOE se mantiene firme en su última oferta mientras que Unidas Podemos insiste en que lo que se busca es un Gobierno de coalición. La nueva reunión tendrá lugar mañana a las 11:00 horas en el Congreso de los Diputados y se producirá en medio de la lucha por el relato y continuos reproches entre unos y otros.

Desde Unidas Podemos, el propio Echenique ha confirmado en un mensaje en Twitter que ha recibido la llamada de Calvo y que no tienen "ningún problema" en volver a reunirse. Y ha añadido que si se retoma la negociación donde se quedó en julio, cuando el PSOE todavía ofrecía coalición a Podemos, "el acuerdo es cuestión de horas".

Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas.