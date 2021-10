Los economistas contradicen a Casado: "España no está en quiebra, la probabilidad de un rescate es mínima"

La pandemia de coronavirus no solo ha traído consigo consecuencias sanitarias inimaginables, sino que también ha causado graves estragos en la economía nacional. No hablamos solo del cierre de miles de empresas durante el confinamiento de la primera ola, sino también de las restricciones por la pandemia que han sufrido especialmente el sector de la hostelería y el turismo. No obstante, tampoco podemos dejar de hablar de los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y cualquier otra persona que pudiera tener un negocio.

La pandemia ha traído consigo una grave crisis y nuestros políticos no dejan de decirlo. Uno de ellos ha sido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien hace una semanas concedió una entrevista al diario 'El Mundo', donde aseguró que "estamos abocados al rescate por culpa de este Gobierno", señaló el líder del PP. "Por tercera vez en la historia nos vamos a encontrar un país en quiebra por culpa de un Gobierno que no ha aprovechado el mayor caudal de solidaridad europea de la historia", apuntó Casado.

En este sentido, al ser preguntado de nuevo por este asunto, Pablo Casado insistió en que "España está quebrada". Una serie de declaraciones que nos ha llevado a preguntarnos si podría ser posible que España pudiera estar abocada a un rescate. En COPE hemos hablado con Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE Business School, para conocer de cerca el escenario macroeconómico de España y si, efectivamente, España podría estar abocada a un rescate.

"Todo es posible pero es increíblemente improbable"

El profesor de Economía ha querido dejar claro que España "hoy no está en quiebra ni técnica ni de ningún otro tipo, porque entre otras cosas tiene un superávit en su balanza por cuenta corriente". ¿Qué significa esto? Que España no necesita financiación exterior para poder mantener el sistema y Díaz-González ha explicado que las familias y las empresas públicas españolas en su conjunto "están ganando más de lo que gastamos", lo cual hace que "nos sobre el superávit". Díaz-Giménez ha apuntado, eso sí, que "todo es posible pero increíblemente improbable".

Audio





Entonces, ¿cuál es la diferencia con las crisis anteriores? A su juicio, durante los años 2008 y 2009, cuando la economía española necesitaba 100.000 millones de euros para poder financiarse, "tenía un déficit de esa cuantía". Ahora, en cambio, ha insistido en que tenemos "un superávit" y ha defendido que esta crisis "es distinta". Ha querido dejar claro, eso sí, que esta situación no implica que "ni las administraciones estén saneadas y no tengan déficit" y tampoco ha negado "que la deuda pública en relación al PIB es más alta que nunca". No obstante, "eso no quiere decir que España esté abocada a un rescate" porque, ha insistido, "las familias y empresas tenemos una tasa de ahorro sin precedentes y eso es suficiente para pagar esos 120.000 millones que necesitan las Administraciones Públicas".

En este sentido, el profesor de Economía ha mostrado su desacuerdo con las palabras de Pablo Casado: "Desde un punto de vista macroeconómico no tiene ningún sentido". Además, y siguiendo las expectativas, cree que "veremos una economía que se va a ir recuperando". Por ello, Javier Díaz-González ha sido contundente: "La probabilidad de un rescate financiero de la Unión o del Fondo Monetario Internacional es realmente muy pequeña".