Los comunes mantienen la "mano tendida" a ERC si no pacta con JxCat

La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha aseverado este viernes que la ruptura con ERC será "definitiva" si esta formación repite una "fórmula fracasada" y pacta con JxCat, aunque ha subrayado que siguen con la "mano tendida" para continuar negociando un Govern de izquierdas.

Así lo ha señalado en una entrevista a Catalunya Ràdio, después de que ayer anunciara, durante el pleno de la cámara catalana, que daba por rotas las negociaciones que habían iniciado esta semana con Esquerra para investir presidente de la Generalitat a Pere Aragonès hasta que aclararen si JxCat entrará en el ejecutivo.

"Esta ruptura será definitiva o no en función de si ERC y Aragonès son claros y coherentes", ha asegurado Albiach, para quien "no tiene sentido repetir una fórmula fracasada" una vez se ha "agravado la distancia y la fractura" entre las formaciones independentistas.

"Sin esta garantía, rompemos negociaciones porque no nos ofrecen nada diferente y deja la puerta abierta a que Junts entre" en el ejecutivo catalán, ha recalcado Albiach, quien ha indicado que "el debate consiste en si Aragonès quiere volver a caer en un Govern de resignación o quiere ir hacia uno de transformación".

Por eso, la líder de los comunes ha prometido que intentarán "hasta última hora" pactar un Govern con ERC que deje fuera a JxCat, a la que considera "escindida de los problemas reales de la ciudadanía", pero de la que aceptaría los votos si optara por apoyar un gobierno de izquierdas.

"Por nuestra parte, durante todos estos días, seguimos con la mano tendida para volver a sentarnos y hablar con ERC, pero considero que, para gobernar un país, la gente tiene que saber hacia dónde quiere ir el presidente", ha insistido.

Albiach ha desvelado también que, desde la advertencia que lanzaron ayer en el pleno, los republicanos no se han puesto en contacto con los comunes y ha recordado que no provocarían una repetición electoral por el hecho de no entrar en el Govern: "Es mejor un gobierno que tenga el apoyo de más diputados, pero eso no es una línea roja".

También ha reconocido que "recibieron con alegría" el movimiento que hizo Aragonès el pasado sábado cuando anunció que apostaba por gobernar en solitario, pero ha lamentado que "le haya durado cuatro días".

"Junts lanzó un órdago pensando que ERC no se atrevería a emanciparse", ha considerado Albiach.

Por otro lado, ha opinado que el candidato del PSC, Salvador Illa, "no ha hecho el trabajo para encontrar los acuerdos suficientes para presentarse como presidente" y le ha recordado que "la aritmética es tozuda y no suma".

"Los votos no están para ponerlos en una vitrina, sino a disposición del país", le ha advertido, antes de instarle a "sentarse y negociar".