Los bandazos de Sánchez con el Open Arms: 17 días de vaivenes y cálculo político

El Gobierno español ha ofrecido este domingo al Open Arms el puerto más cercano que encuentre en su ruta hacia España para proceder al desembarque de los 107 inmigrantes que quedan a bordo y a los que ha pedido desembarcar en Italia. La oferta de un puerto llegó de forma paralela a un aviso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de "actuar ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional, contra la actitud mantenida por el gobierno italiano".

La decisión del Gobierno de proporcionar un puerto al Open Arms aun sabiendo que los españoles "no son ni los más cercanos ni los más seguros" se produjo ante el cerrojazo del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de permitirle atracar en Lampedusa. "La situación de los migrantes del Open Arms ha causado desde el primer momento una gran preocupación en el Ejecutivo, cuyo propósito ha sido encontrar la mejor solución común", aseguró el Gobierno, comprometido junto a los de Francia, Alemania, Portugal, Rumanía y Luxemburgo a acoger a estas personas una vez pisen tierra. Ha sido Salvini precisamente el único en celebrar la decisión de Sánchez: "España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue", aplaudía en sus redes sociales.

Sánchez vira así su política sobre el Open Arms tras negarse 17 días a acoger a estos inmigrantes. el pasado 5 de agosto el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se negó a la acogida del buque humanitario y afirmó que "no puede ser que España sea el único puerto seguro del Mediterráneo". El resto de ministros de Sánchez fueron uno a uno sumándose a esa tesis. Por si fuera poco, Sánchez no avisó ni a Algeciras ni a la Junta del ofrecimiento del "Open Arms" para el desembarque. Todo un ejercicio de improvisación a la desperada con el único objetivo de recuperar la imagen solidaria de hace un año con el Aquarois.



El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado a Sánchez que haya hecho "justo lo contrario" de lo que debía hacer, que es la de hacer una política migratoria "sin bandazos" y coordinada con la Unión Europea (UE), las comunidades y los municipios afectados. Desde la Junta andaluza, el presidente, José Manuel Moreno, ha acusado al jefe del Gobierno de "despreciar a Andalucía" ofreciendo el Puerto de Algeciras "sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto", ha subrayado. En la misma línea, el alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce (PP), ha reconocido que "nos encontramos ante unagrave crisis humanitaria, pero Algeciras no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo".

Fuera del PP, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que la propuesta llega "demasiado tarde": "Por eso ofrecimos el puerto de Barcelona hace 12 días. Hay vidas en peligro y están frente a Lampedusa (Italia)", ha recordado en Twitter. Y, en opinión del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Europa "debe hacer una reunión de emergencia" para "hacerse cargo" de los inmigrantes y que cada país "asuma la cuota que le corresponda", a lo que su región también contribuirá.

También Vox ha reaccionado a la decisión del Gobierno, e forma que el diputado por Cádiz Agustín Rosety Fernández de Castro le ha acusado de colaborar con el "tráfico ilícito de personas". "Los españoles y los gaditanos no se merecen esto", ha concluido.